Ещё
Жители арктического поселка на Таймыре переедут в новые дома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители арктического поселка на Таймыре переедут в новые дома 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Представители коренных малочисленных народов Севера будут жить в новых домах: проект реновации арктического поселка Новый Тухард приняли местные власти. К осени планируется построить более 20 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации Таймырского муниципального района.
На данный момент практически 100% жилого фонда поселка пребывает в аварийном состоянии. Всего в поселке живет меньше 1000 человек, но проблема усугубляется тем, что в этих местах много кочевого населения. Кочевники живут в балках — помещениях, который раньше строились для геологов-разведчиков Таймыра.
Проектом дома предусмотрена кухня, санузел, прихожая, гостиная и спальня. Планировка утверждена с согласия жителей поселка. Общая площадь дома — 85,4 квадратных метра. Инженерное оснащение предусматривает тепло— и электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию
— администрации Таймырского муниципального района.
Вместе с бюджетом региона, средствам «Норникеля» и Енисейского объединенного банка инвестиции составят около 300 миллионов рублей.
Минстрой заявил, что масштабная реновация может коснуться шести российских мегаполисов, среди которых Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург.
360tv.ru: последние новости
Пентагон оспорил доставку «Томагавков» в Россию из Сирии Гала‐концерт в честь завершения фестиваля «Студенческая весна Подмосковья» проходит в Красногорске «Все нормально, жив и невредим!» Борис Клюев опроверг информацию о проблемах со здоровьем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол186
Собчак смогла договориться с Киевом262
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…457
Макаревич снова оскорбил россиян
Умерла звезда сериала «Сваты»
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение