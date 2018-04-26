Жители арктического поселка на Таймыре переедут в новые дома

Представители коренных малочисленных народов Севера будут жить в новых домах: проект реновации арктического поселка Новый Тухард приняли местные власти. К осени планируется построить более 20 многоквартирных домов. Об этом сообщили в администрации Таймырского муниципального района.

На данный момент практически 100% жилого фонда поселка пребывает в аварийном состоянии. Всего в поселке живет меньше 1000 человек, но проблема усугубляется тем, что в этих местах много кочевого населения. Кочевники живут в балках — помещениях, который раньше строились для геологов-разведчиков Таймыра.

Проектом дома предусмотрена кухня, санузел, прихожая, гостиная и спальня. Планировка утверждена с согласия жителей поселка. Общая площадь дома — 85,4 квадратных метра. Инженерное оснащение предусматривает тепло— и электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию

— администрации Таймырского муниципального района.