Стратегию научно-технологического развития области обсудили в Технопарке

От создания идеи до ее воплощения порой утекает не так уж много воды. В 60-е годы прошлого века шесть городов будущей силиконовой долины связал тонкий кабель, напоминающий телефонный. А через десять лет из этой ячейки выросло то, что мы сегодня называем всемирной сетью интернет. Сегодняшние возможности в Академгородке гораздо шире, чем в Сан-Диего полвека назад.

РЖД, И эти возможности расширяет государственная поддержка. Для того, чтобы разработки ученых как можно быстрей оказались доступны потребителям, крупнейшие корпорации — Росатом Роскосмос — создают венчурные фонды, которые берут под крыло начинающих инноваторов. Еще один вариант поддержки — специальная программа для небольших компаний.

Артем Шадрин. «Мы планируем создать программу «Региональный чемпион». Хотим привлечь компании не по 400 миллионов, как в «Национальном чемпионе», а по 50-70 миллионов. Они могут стать даже не объектами политики поддержки, а субъектами выработки совместных решений для участия в консорциумах, альянсах», — говорит директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития России

То есть, маленькие фирмы совместно планируют большие дела. Сегодня эксперты обсуждают новую научно— технологическую стратегию. В России выбрали два пилотных региона с принципиально разными векторами развития. Это Томск — город университетов и Новосибирск , где сильна именно прикладная наука. В нашей области пойдут именно по пути скорейшего внедрения инноваций в производство. Потом эту модель используют в других научных центрах страны.

«Есть точки роста, концентрации. Понятно, что мы с ними в первую очередь должны работать. Это порядка 20-ти регионов, которые мы можем выстраивать в такой модели», — говорит заместитель министра экономического развития России Олег Фомичев

Первые шесть проектов уже получили одобрение и в областном правительстве, и в федеральном. В Новосибирске появятся центры микроэлектроники, генетики, аэродинамики, а также электронный коллайдер и источник синхротронного излучения.

Андрей Травников. «Наш регион располагает мощной научно-технической основой для формирования человеческого капитала и инновационного развития территорий», — подчеркнул врио Губернатора Новосибирской области

В новую стратегию войдет проект Академгородок 2.0, который поддержал Владимир Путин . Сами ученые — по аналогии с американскими коллегами — называют новый наукополис не силиконовой долиной, а силиконовой тайгой. В тайге — большая плотность сосен, а в наукограде — новых технологий, которые в итоге помогут резко повысить уровень жизни в регионе и ее продолжительность.