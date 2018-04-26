Предложения по структурированию проекта строительства тоннеля Хельсинки — Таллин будут опубликованы в следующем месяце

Предложения рабочей группы будут касаться структуры и источников финансирования проекта, а также содержать ориентировочный график его реализации. По словам М. Паананен, строительство вряд ли сможет начаться раньше, чем через три-пять лет, необходимых для проведения всевозможных исследований.

Предполагается, что 40% стоимости строительства предоставит ЕС , а остальные средства вложат частные инвесторы по модели ГЧП.

Предварительные исследования также указывают на то, что правительствам двух стран придется субсидировать эксплуатационные расходы. При этом суммы необходимых субсидий сопоставимы с текущими расходами двух стран на весь комплекс общественного транспорта.

Предполагается, что будущая железная дорога будет построена с колеей 1435 мм, а не 1520 мм, используемой на сети как Финляндии , так и стран Балтии, поскольку тоннель будет продолжением Rail Baltica — строящейся магистрали европейской колеи, которая должна связать страны Балтии с Польшей и далее с Европой.

М. Паананен отмечает, что финские экспортеры очень заинтересованы в том, чтобы Rail Baltica дошла до интермодального узла Хельсинки , это позволит значительно снизить зависимость Финляндии от морского транспорта в ее торговле с ЕС.