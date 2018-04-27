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В Сочи с 30 апреля по 2 мая можно подняться на борт фрегата «Херсонес»
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В Сочи с 30 апреля по 2 мая можно подняться на борт фрегата «Херсонес» 

АиФ-Кубань 46 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Легендарный корабль станет участником выставки Sochi Yacht Show
В Сочи с 30 апреля по 2 мая можно подняться на борт фрегата «Херсонес».
Легендарный фрегат уже пришвартовался в гавани северного мола Сочинского морского порта. Он будет находиться на курорте в период выставки Sochi Yacht Show. Команда судна сменит привычные паруса на алые. В один из дней выставки «Херсонес» пройдет вдоль побережья курорта до Адлера и обратно. Выставка пройдет с 29 апреля по 2 мая. Более 40 участников из разных стран мира представят товары для спорта и отдыха на воде. Экспозиция выставки развернется на суше и на воде. Гости смогут не только визуально познакомиться с катерами и яхтами, но и опробовать их на тест-драйве. Доступ на «Херсонес» для жителей и гостей курорта будет действовать в режиме «открытого трапа» с 30 апреля по 1 мая с 11.00 до 19.00. 2 мая с 11.00 до 17.00. Посетителям парусника необходимо будет иметь при себе паспорт.
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