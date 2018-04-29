На выставке яхт и катеров в Сочи прибудет фрегат «Херсонес»

Фрегат «Херсонес» покажут на выставке яхт и катеров в Сочи , которая будет работать с 29 апреля по 2 мая 2018 года на территории Морпорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края

Традиционно выставка развернется как на суше, так и на воде. На Sochi Yacht Show заявлено более 40 участников из разных стран мира, которые представят, помимо катеров и яхт, товары для спорта и отдыха на воде.

В круизную гавань Сочи снова придет легендарный фрегат «Херсонес». Также крупнейший участник выставки — яхтенный холдинг Burevestnik Group представит обширную экспозицию катеров на суше. Для гостей будут организованы тест-драйвы катеров и яхт.

В рамках развития яхтенного туризма в Краснодарском крае министерством курортов, туризма и олимпийского наследия региона совместно с муниципалитетами «морских» курортных территорий сформирован единый реестр действующих марин, который опубликован на официальном сайте ведомства.

Напомним, краевое минкурортов является соорганизатором парусной регаты Abrau Sailing Cup, которая впервые прошла в прошлом году на озере Абрау.