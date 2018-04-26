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В районе аэропорта «Бельбек» обезвредили немецкую авиабомбу времен войны
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В районе аэропорта «Бельбек» обезвредили немецкую авиабомбу времен войны 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В районе аэропорта двойного значения «Бельбек» пиротехники МЧС и инженерные подразделения Черноморского флота обезвредили найденную немецкую авиабомбу SD-50 времен Великой Отечественной войны, весом 50 килограммов. Об этом сообщает в четверг МЧС РФ.
Толстостенная авиабомба «SD-50» предназначалась для поражения долговременных и полевых защитных сооружений, бронетехники и людей. Вес взрывчатки внутри авиабомбы — 16 килограммов. Ее осколки могут разлетаться в радиусе 600 метров.
Как отметили в МЧС, отвезти бомбу на полигон было невозможно из-за ее конструктивных особенностей, поэтому саперы взорвали боеприпас на месте обнаружения. Чтобы исключить возможный разлет осколков и погасить ударную волну, спасатели выстроили специальный вал из мешков с песком и засыпали снаряд землей.
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