В Новосибирской области С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири в Новосибирской области , сообщает в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири", — сказано в сообщении.