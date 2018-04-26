В Новосибирской области С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство 

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири в Новосибирской области, сообщает в четверг пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
"Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» полка, дислоцированного в Новосибирской области, заступили на боевое дежурство по прикрытию воздушного пространства в Западной Сибири", — сказано в сообщении.
В нем отмечается, что накануне подразделения полка вернулись с учений, которые проходили на полигоне Ашулук в Астраханской области. В ходе активной фазы маневров расчеты выполнили боевые стрельбы, успешно поразив низколетящие, маневрирующие мишени, имитирующие истребители, крылатые и баллистические ракеты условного противника.