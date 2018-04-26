С 1 по 9 мая в Пскове изменится схема движения автобусов

Автобусное движение в Пскове изменится в период с 1 по 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

1 мая с 12-00 до 12-50 будет введено временное ограничение движения автотранспорта (приостановка движения) по Рижскому проспекту от дома № 46 до площади Ленина на время прохождения колонны демонстрантов.

Движение городского общественного транспорта в указанный период времени будет осуществляться по утвержденным маршрутам с приостановкой движения на период прохождения колонны демонстрантов.

3 мая с 14-30 до 16-00 на время проведения традиционной 73-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» будет введено временное прекращение движения автотранспорта по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до ул. Гагарина, ул. Гагарина, ул. Я. Фабрициуса от ул. Ю. Гагарина до пл. Победы, ул. Советской от Октябрьской пл. до пл. Победы, ул. Гражданской от Октябрьского проспекта до ул. Я. Фабрициуса, ул. Кузнецкой от пл. Победы до Октябрьского проспекта.

В качестве объезда на это время определены: ул. Л. Толстого, ул. К. Маркса (направление движения от Псковского железнодорожного вокзала) ул. М. Горького, мост им. 50-летия Октября), ул.128-й Стрелковой дивизии (направление к Псковскому железнодорожному вокзалу).

С 13-30 до 16-00 3 мая запрещена остановка транспортных средств по маршруту эстафеты (Октябрьский пр., ул. Гагарина, ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Кузнецкая, ул. Гражданская).

Движение автобусов городских маршрутов в период с 14-30 до 16-00 3 мая 2018 года будет осуществляться по измененной схеме:

автобусы маршрутов №№ 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии и далее до Псковского железнодорожного вокзала в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 6 с Завеличья следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 1 следуют по ул. Л. Поземского, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях;

автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 8 из Корытово следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях;

автобус маршрута № 19 от остановки «Цементный склад» следует до пл. Героев — Десантников (с разворотом), через Дамбу, ул. М. Горького до Рижского проспекта.

4 мая с 18-30 до 24-00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта

по ул. Советской от ул. Некрасова до Октябрьской площади (в качестве в качестве объезда определена ул. Калинина);

по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от Октябрьской площади до площади Ленина, площади Ленина, Троицкому мосту, ул. Л. Поземского от Троицкого моста до ул. Набат, ул. Труда от ул. Л. Поземского до ул. Школьной, Рижскому проспекту от ул. М. Горького до площади Ленина (в качестве объезда определены ул. М. Горького, мост им 50-летия Октября).

7 мая с 18-00 до 24-00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта

по ул. Советской от ул. Некрасова до Октябрьской площади (в качестве в качестве объезда определена ул. Калинина);

по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул. Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, Троицкому мосту, ул. Л. Поземского от Троицкого моста до ул. Набат, ул. Труда от ул. Л. Поземского до ул. Школьной, Рижскому проспекту от ул. М. Горького до площади Ленина (в качестве объезда определены ул. М. Горького, мост им 50-летия Октября).

8 мая с 10-00 до 10-30 будет введено временное прекращение движения автотранспорта

по ул. Юбилейной от перекрестка с ул. Генерала Маргелова до Рижского проспекта (в качестве объезда определены ул. Народная, Рижский пр.);

по улице Железнодорожной в районе монумента в Песках.

8 мая с 15-45 до 17-15 будет введено временное прекращение движения автотранспорта

по ул. Кузнецкой от пл. Победы до ул. Калинина (в качестве объезда определены: ул. Калинина, ул.128-й Стрелковой дивизии).

9 мая с 4-00 до 14-00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта

по ул. Советской от ул. Свердлова до площади Ленина, по Октябрьскому проспекту от ул. Гражданской до Октябрьской площади, Октябрьской площади, ул., площади Ленина, Троицкому мосту, ул. Л. Поземского от Троицкого моста до ул. Набат, ул. Труда от ул. Л. Поземского до ул. Школьной, Рижскому проспекту от ул. М. Горького до площади Ленина (в качестве объезда определены: ул. М. Горького, мост им 50-летия Октября).

9 мая с 9-00 до 23-30 будет введено временное прекращение движения автотранспорта

по ул. Кузнецкой от Октябрьского пр. до пл. Победы (в качестве объезда определена ул. Гражданская).

9 мая с 16-00 до 20-00 будет введено временное прекращение движения автотранспорта

по ул. Комдива Кирсанова от ул. Юбилейной до ул. Молодова (в качестве объезда определена ул. Мирная).

4 мая с 15-00 до 24-00, 7 мая с 16-00 до 24-00, 9 мая с 4-00 до 9-00 будет введена временная приостановка движения автотранспорта на время прохождения бронетехники по маршруту: ул.128 Стрелковой дивизии— площадь Героев-десантников — ул. Кузнецкая — площадь Победы— ул. Советская— Октябрьская площадь, далее в обратном направлении.