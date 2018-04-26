Как изменились сроки охоты на лесную птицу в Коми? 

В охотничьих угодьях в Прилузском, Койгородском и Сысольском районах охоту на боровую и водоплавающую дичь разрешат с 1 по 10 мая. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале республики. В Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Вымском, Княжпогостском, Удорском районах и в охотничьих угодьях на территории Сыктывкара за тетеревами, глухарями и утками можно будет отправиться с 5 по 14 мая. На территории Усть-Куломского, Троицко-Печорского, Сосногорского районов, а также под Ухтой и Вуктылом охота разрешена в период с 11 по 20 мая. В охотничьих угодьях в Усть-Цилемском и Ижемском районах, под Печорой и Интой выйти на боровую и водоплавающую дичь можно будет с 14 по 23 мая. Под Воркутой и Усинском охоту разрешат с 19 по 28 мая.