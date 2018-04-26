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После многочисленных жалоб в Костроме отремонтируют 2-ю Волжскую улицу
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После многочисленных жалоб в Костроме отремонтируют 2-ю Волжскую улицу 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
Активисты народного фронта после многочисленных жалоб костромичей добились ремонта 2-й Волжской улицы.
В 2017 году в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» эксперты проверили полотно и обнаружили многочисленные нарушения. Теперь её заасфальтируют от путепровода до улицы Льняной. Вторую часть дороги отремонтируют только в следующем году, поскольку подрядчику нужно проложить ливневку.
Кроме того, в план капитального ремонта на 2018 год вошли и другие улицы, указанные на «Карте убитых дорог» — Шагова, Стопани, Заволжская, Катушечная, Индустриальная (от улицы Восточной до улицы Фестивальной), Водяная.
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