В Ульяновске гражданин Алжира выразил благодарность сотрудникам транспортной полиции 

На имя начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу поступило письмо от проректора Ульяновского государственного университета.
В письме автор от лица университета выражает слова благодарности сотрудникам уголовного розыска Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте за слаженную и профессионально грамотную работу и за помощь, оказанную их иностранному студенту.
Молодой человек, гражданин Алжира по прибытию поездом Москва — Ульяновск в общежитии обнаружил пропажу сумки, в которой находился ноутбук и пакет документов, необходимых для обучения и нахождения на территории России. С помощью переводчика иностранный гражданин обратился с заявлением в линейный отдел полиции. Оперативным сотрудникам понадобились всего сутки, чтобы отыскать пропавшие вещи и вернуть их владельцу.
При возвращении иностранный студент с глубокой признательностью поблагодарил российских стражей порядка, с восхищением отметив, что на «его Родине полиция, всё-таки, так не работает».