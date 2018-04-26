В Ульяновске гражданин Алжира выразил благодарность сотрудникам транспортной полиции

На имя начальника Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу поступило письмо от проректора Ульяновского государственного университета.

В письме автор от лица университета выражает слова благодарности сотрудникам уголовного розыска Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте за слаженную и профессионально грамотную работу и за помощь, оказанную их иностранному студенту.

Молодой человек, гражданин Алжира по прибытию поездом Москва Ульяновск в общежитии обнаружил пропажу сумки, в которой находился ноутбук и пакет документов, необходимых для обучения и нахождения на территории России . С помощью переводчика иностранный гражданин обратился с заявлением в линейный отдел полиции. Оперативным сотрудникам понадобились всего сутки, чтобы отыскать пропавшие вещи и вернуть их владельцу.

При возвращении иностранный студент с глубокой признательностью поблагодарил российских стражей порядка, с восхищением отметив, что на «его Родине полиция, всё-таки, так не работает».