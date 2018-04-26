Кто боится ветряков? Объекты «другой» энергетики не опаснее традиционных

Откуда веет страхом?

Ветровые генераторы издают инфразвук — звуковые волны с очень низкой частотой, менее 20 герц. Человек его не слышит, но ощущает.

«Низкочастотные звуки нами не осознаются. Дискомфорт от них могут испытывать люди, обладающие неустойчивой психикой, сверхчувствительностью, — объясняет кандидат биологических наук Оксана Анфиногенова. — За границей и в России проводили эксперименты, и при воздействии низкочастотных звуковых сигналов люди испытывали тревогу, панику, головокружение, тошноту. Инфразвук влияет на вестибулярный аппарат, контролирующий положение человека в пространстве. Исследования вреда именно от ветряков не проводились, но то, что в районе ветропарков нет животных, говорит об их негативном воздействии. Впрочем, современный человек постоянно испытывает вредные воздействия — от круглосуточного шума машин до гула кондиционеров».

Чем больше, тем хуже?

И бытовая техника, и транспорт, и любой крупный завод издают полный спектр звуковых волн, включая инфразвук. Воздействие на человека зависит ещё и от громкости.

«Чем меньше ветрогенератор, тем меньше громкость. Генераторы на 400 Вт маленькие и звука почти не издают. Устройство мощностью свыше 2 кВт надо ставить подальше от жилища, потому что рядом находиться уже неприятно. Если человек хочет разместить такой ветряк у себя в огороде, мы сразу предупреждаем, что звук не позволит жить ни ему, ни соседям. 10-киловаттный генератор должен быть удалён от населённого пункта на 300-400 метров, — поясняет специалист по автономным источникам энергии Александр Будников. — Частота тоже зависит от мощности генератора, скорости вращения лопастей и их размера — три метра они или тридцать. Отличаются частоты и у разных видов генераторов. С вертикальной осью работают тише, чем с горизонтальной, как у мельницы. Но вертикальные и по мощности слабее».

Ожидается, что размещать ветряки будут в Кисловодске , Кочубеевском, Шпаковском, Новоалександровском Петровском , Труновском, Грачёвском районах. Их общая мощность должна составить 500 МВт, то есть более 1000 кВт на одну установку. Лопасти таких промышленных ветрогенераторов в диаметре больше 50 метров, а сами башни высотой с двадцатиэтажку.

«Ветропарк — промышленный объект, у которого должна быть санитарная защитная зона, — говорит замкоординатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко . — А вот в Европе другой подход. Там строят небольшие ветростанции. Часто это делают фермеры, кооперативы, общины».

Кто стоит за мифами?

Противники ветряков утверждают, что такие электростанции опасны для птиц, особенно если располагаются на путях их миграции. По словам доктора биологических наук Михаила Ильюха, защитникам животных тревожиться не о чем.

«Для птиц ветрогенераторы не опасны, их лопасти вращаются не так быстро, как пропеллер самолёта. Птица может облететь. 400 генераторов на край — это мизер. Тем более они будут стоять на возвышенностях, где больше ветра. А птицы во время сезонной миграции летят вдоль русел рек, по горным ущельям, где потише».

«Вокруг ветряков много мифов, которые распускают люди, вовлечённые в традиционную энергетику. В любом случае ветроэлектростанции не более вредны, чем теплоэлетростанции на ископаемом топливе, которые выбрасывают углекислый газ, соединения серы и тяжёлых металлов, — говорит Дмитрий Шевченко. — Возле больших ТЭЦ — зоны локального бедствия. Там низкая продолжительность жизни, почвы и поверхностные водоёмы отравлены тяжёлыми металлами».

Главная причина, почему Россия отстала от западных стран в развитии ветроэнергетики, считают наши собеседники, отнюдь не вредное воздействие, а пробелы в законодательстве. Россияне, в отличие от тех же европейцев, не могут продавать излишки электроэнергии в сеть.