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Благотворительная акция «Красная гвоздика» стартовала в Ханты-Мансийске
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Благотворительная акция «Красная гвоздика» стартовала в Ханты-Мансийске 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Благотворительный фонд «Память поколений» приглашает горожан присоединиться к всероссийской акции, призванной помочь ветеранам всех боевых действий.
«Ежегодно, с 1 мая по 22 июня Фонд реализует кампанию «Красная гвоздика» в период которой каждый россиянин может приобрести в магазинах специальные значки. Денежные средства от реализации символики поступают в благотворительную организацию, и расходуются на оказание высокотехнологической помощи ветеранам Великой Отечественной войны, других боевых действий. Так, только в минувшем году такую поддержку получили 5 800 ветеранов по всей России», — говорится в сообщении Благотворительного фонда «Память поколений». Узнать подробности деятельности организации можно на официальном сайте www.памятьпоколений.рф  В Ханты-Мансийске символ «Красную гвоздику» можно приобрести в магазинах федеральной сети «Магнит».
Напомним, что этот проект в окружном центре реализуется уже второй год.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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