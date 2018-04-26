Благотворительная акция «Красная гвоздика» стартовала в Ханты-Мансийске

Благотворительный фонд «Память поколений» приглашает горожан присоединиться к всероссийской акции, призванной помочь ветеранам всех боевых действий.

«Ежегодно, с 1 мая по 22 июня Фонд реализует кампанию «Красная гвоздика» в период которой каждый россиянин может приобрести в магазинах специальные значки. Денежные средства от реализации символики поступают в благотворительную организацию, и расходуются на оказание высокотехнологической помощи ветеранам Великой Отечественной войны, других боевых действий. Так, только в минувшем году такую поддержку получили 5 800 ветеранов по всей России », — говорится в сообщении Благотворительного фонда «Память поколений». Узнать подробности деятельности организации можно на официальном сайте www.памятьпоколений.рф В Ханты-Мансийске символ «Красную гвоздику» можно приобрести в магазинах федеральной сети «Магнит»

Напомним, что этот проект в окружном центре реализуется уже второй год.