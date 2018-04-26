Настольные игры, фотозона и мастер-классы ждут псковичей 1 мая

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 1 мая с 10.00 до 16.00 в Детском парке Пскова пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню весны и труда. Начнутся гуляния с эстафеты «Весенний забег», в 12.00 состоится традиционный праздничный митинг, который продолжится концертом с участием псковских танцевальных и хоровых коллективов.

В программе праздника заявлены выступления ростовых кукол, настольные игры, чай из самовара, ярмарка ремесел, танцевальный мастер-класс, фотозона, аквагрим. Псковичи также смогут принять участие в подвижных играх, флешмобе, поиграть в дартс.

1 мая с 12.00 до 12.50 будет введено временное ограничение движения автотранспорта (приостановка движения) по Рижскому проспекту от дома № 46 до площади Ленина на время прохождения колонны демонстрантов. Движение городского общественного транспорта в указанный период времени будет осуществляться по утвержденным маршрутам с приостановкой движения на период прохождения колонны демонстрантов.