В Саратовской области в связи с ухудшением паводковой ситуации сотрудники полиции провели предупредительные мероприятия

В связи с ухудшением паводковой ситуации в Балашовском районе Саратовской области сотрудники полиции проводят с населением разъяснительную работу. На сегодняшний день паводковыми водами реки Хопер, поднявшейся на 4 метра, подтоплено около 180 придомовых территорий в двух микрорайонах г. Балашова с численностью населения около 2,5 тысяч человек. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции МО МВД России «Балашовский» Саратовской области вместе с членами Общественного совета при межмуниципальном отделе и народными дружинниками рассказали гражданам о правилах поведения в зоне подтопления, о том, что необходимо делать при резком подъёме воды, куда обращаться и как правильно подготовиться к эвакуации. При обходе жилого сектора полицейские и общественники раздали населению тематические памятки с информацией о правилах поведения в экстремальных ситуациях.