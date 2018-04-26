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В Саратовской области в связи с ухудшением паводковой ситуации сотрудники полиции провели предупредительные мероприятия
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В Саратовской области в связи с ухудшением паводковой ситуации сотрудники полиции провели предупредительные мероприятия 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В связи с ухудшением паводковой ситуации в Балашовском районе Саратовской области сотрудники полиции проводят с населением разъяснительную работу. На сегодняшний день паводковыми водами реки Хопер, поднявшейся на 4 метра, подтоплено около 180 придомовых территорий в двух микрорайонах г. Балашова с численностью населения около 2,5 тысяч человек.
Участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции МО МВД России «Балашовский» Саратовской области вместе с членами Общественного совета при межмуниципальном отделе и народными дружинниками рассказали гражданам о правилах поведения в зоне подтопления, о том, что необходимо делать при резком подъёме воды, куда обращаться и как правильно подготовиться к эвакуации.
При обходе жилого сектора полицейские и общественники раздали населению тематические памятки с информацией о правилах поведения в экстремальных ситуациях.
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