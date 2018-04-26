Центр госуслуг на Маршала Жукова будет «отдыхать» только 1 и 9 мая

На майские праздники центр госуслуг района Хорошево-Мневники на проспекте Маршала Жукова будет отдыхать, как и всех офисы «Моих документов», всего два дня — 1 мая и 9 мая. В остальные дни специалисты примут клиентов в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.

— Для удобства посетителей центры «Мои Документы» будут отдыхать только два дня — 1 мая и 9 мая. С 28 апреля по 1 мая, с 1 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00, и флагманский офис — с 10.00 до 22.00, — уточнили в пресс-службе.

Также в преддверии празднования Дня Победы «Мои Документы» помогают москвичам хранить память о героях войны в рамках движения «Бессмертный полк».

Напомним, что центр госуслуг района Хорошево-Мневники расположен по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 1. (ск)