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Центр госуслуг на Маршала Жукова будет «отдыхать» только 1 и 9 мая
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Центр госуслуг на Маршала Жукова будет «отдыхать» только 1 и 9 мая 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На майские праздники центр госуслуг района Хорошево-Мневники на проспекте Маршала Жукова будет отдыхать, как и всех офисы «Моих документов», всего два дня — 1 мая и 9 мая. В остальные дни специалисты примут клиентов в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг.
— Для удобства посетителей центры «Мои Документы» будут отдыхать только два дня — 1 мая и 9 мая. С 28 апреля по 1 мая, с 1 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме: без перерывов и выходных с 8.00 до 20.00, и флагманский офис — с 10.00 до 22.00, — уточнили в пресс-службе.
Также в преддверии празднования Дня Победы «Мои Документы» помогают москвичам хранить память о героях войны в рамках движения «Бессмертный полк».
Напомним, что центр госуслуг района Хорошево-Мневники расположен по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 35, корп. 1. (ск)
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