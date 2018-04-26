Сарапульский завод вместе с ТВЭЛ разработает напольные электрокары литий-ионными батареями

ИЖЕВСК , 26 апреля. / ТАСС /. Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) совместно с топливной компанией Росатома "ТВЭЛ" разработают новое поколение российского напольного электротранспорта, который будет оснащен литий-ионными аккумуляторами. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе СЭГЗ.

В пресс-службе уточнили, что соответствующих договоренностей удалось достичь в ходе посещения делегацией ТВЭЛ сарапульского завода 19 апреля этого года. На предприятии рассказали, что речь идет об оснащении производимого в Сарапуле напольного электротранспорта современными литий-ионными аккумуляторами, которые можно заряжать от обычной розетки с напряжением в 220 вольт. Отмечается, что это позволит сделать промышленные электрокары, используемые на площадках предприятий, конкурентоспособными как в России , так и на зарубежных рынках.

"Было принято решение о проработке дальнейшего взаимного сотрудничества по изготовлению напольного электротранспорта с литий-ионными элементами питания", — приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора СЭГЗ Алексея Беляева

По данным пресс-службы, на сейчас СЭГЗ и ТВЭЛ проводят заключительный этап испытаний нового элемента питания, который установлен на один из электрокаров производства СЭГЗ.

Электрокары, которые на СЭГЗ выпускают с 1956 года, обеспечивают транспортировку грузов на железнодорожных вокзалах и станциях, аэропортах, в складских комплексах и на предприятиях. Напольный электротранспорт сарапульского производства комплектуется тяговыми двигателями собственного производства. Тележки могут быть окрашены в различные цвета, в зависимости от особенностей их эксплуатации, например, зеленые для зоопарков или белые для работы на молокозаводах, рассказали на СЭГЗ. Сейчас в России, кроме Сарапула, напольный электротранспорт выпускают только на машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге