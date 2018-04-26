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Напольный электротранспорт СЭГЗ может выйти на международные рынки
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Напольный электротранспорт СЭГЗ может выйти на международные рынки 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Специалисты Сарапульского электрогенераторного завода (АО «СЭГЗ») вместе с топливной компанией Росатома "ТВЭЛ" работают над тем, чтобы оснастить напольный электротранспорт, который производят в Сарапуле, современными литий-ионными аккумуляторами. Об это сообщает пресс-служба удмуртского предприятия.
Такие аккумуляторы можно заряжать от обычной розетки в 220 вольт. Это позволит сделать промышленные внутриплощадочные электрокары конкурентоспособными как на российском, так и на зарубежных рынках.
— Приняли решение о проработке дальнейшего взаимного сотрудничества по изготовлению напольного электротранспорта с литий-ионными элементами питания, — рассказал об итогах переговоров с «ТВЭЛ» первый заместитель генерального директора — исполнительный директор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев.
Сейчас СЭГЗ и ТВЭЛ проводят последний этап испытаний нового аккумулятора, который уже установили на один из электрокаров производства сарапульского завода.
Также во время переговоров одно из предприятий топливной компании «ТВЭЛ» заказало Сарапульскому электрогенераторному заводу изготовление генераторов мощностью 30 кВт. В дальнейшем их планируют использовать как привод энергоустновки на базе винтового детандера — устройства, которое преобразует потенциальную энергию газа в механическую. После изготовления опытный образец передадут в опытно-промышленную эксплуатацию на одно из нефтегазовых предприятий.
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