Какие годы зачтут в стаж?

18 лет работала в Узбекистане . Зачтут ли эти годы в трудовой стаж в России , не пропадут ли они?

«На граждан, которые прибыли на постоянное место жительства в РФ из Узбекистана, распространяется Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере пенсионного обеспечения от 13.03.1992 года. В документе записано, что для установления права на пенсию в России учитывают трудовой стаж, приобретённый на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР до вступления Соглашения в силу, — отвечает зам. управляющего ПФР России по Пермскому краю Раиса Тарских. — Пенсионное обеспечение граждан государств-участников осуществляется по законодательству государства, на территории которого они сейчас живут (ст. 1 Соглашения).

Пенсию назначают при соблюдении определённых условий: правильном оформлении документов; наличии регис­трации по месту жительства на территории РФ, подтверждении стажа после даты распада СССР компетентным органом Республики Узбекистан и т. д. Подробную консультацию можно получить в территориальном органе ПФР при предоставлении документов о стаже».