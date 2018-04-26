Ещё
Какие годы зачтут в стаж?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие годы зачтут в стаж? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
18 лет работала в Узбекистане. Зачтут ли эти годы в трудовой стаж в России, не пропадут ли они?
«На граждан, которые прибыли на постоянное место жительства в РФ из Узбекистана, распространяется Соглашение о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в сфере пенсионного обеспечения от 13.03.1992 года. В документе записано, что для установления права на пенсию в России учитывают трудовой стаж, приобретённый на территории любого из этих государств, а также на территории бывшего СССР до вступления Соглашения в силу, — отвечает зам. управляющего ПФР России по Пермскому краю Раиса Тарских. — Пенсионное обеспечение граждан государств-участников осуществляется по законодательству государства, на территории которого они сейчас живут (ст. 1 Соглашения).
Пенсию назначают при соблюдении определённых условий: правильном оформлении документов; наличии регис­трации по месту жительства на территории РФ, подтверждении стажа после даты распада СССР компетентным органом Республики Узбекистан и т. д. Подробную консультацию можно получить в территориальном органе ПФР при предоставлении документов о стаже».
АиФ Пермь: последние новости
Как изменились сроки охоты на лесную птицу в Коми? Проверят обстоятельства смерти пермяка, к которому слишком долго ехали врач В Перми льготникам компенсируют затраты на газификацию дома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол193
Собчак смогла договориться с Киевом267
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…465
Макаревич снова оскорбил россиян1080
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение