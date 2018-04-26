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Девятиклассники Лианозова отпраздновали День книги в библиотеке на Алтушке
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Девятиклассники Лианозова отпраздновали День книги в библиотеке на Алтушке 

Управа района Лианозово 1 час назад
Во Всемирный день книги и авторского права, 23 апреля, в библиотеке №57 района Лианозово прошел выездной урок «Мир знаний от „А“ до „Я“ для учеников девятых классов.
— Ребята изучали основу — главный источник информации — энциклопедии и словари, знакомились с их классификацией, видами, различиями, упражнялись в поиске необходимых сведений, — отметили в учреждении культуры.
Напомним, взрослая Лианозовская библиотека находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91, а детская — по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 97. (вт)
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