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Когда построят поликлинику на улице Ленина в Перми?
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Когда построят поликлинику на улице Ленина в Перми? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Ленинском районе закрыли поликлиники на улицах Советской и Пермской. Взамен обещали построить новую — на улице Ленина, 16. Когда это произойдёт?
«Для строительства нового здания поликлиники на 400 посещений в смену в Ленинском районе отвели два земельных участка общей площадью 0,6495 га. Участки находятся в краевой собственности, — отвечает зам. директора финансово-хозяй­ственного управления Министерства здравоохранения Пермского края Татьяна Самойленко. — В ведомстве разработали и утвердили медико-техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ. В составе новой поликлиники предусмотрели кабинеты терапевтического приёма, специализированного приёма врачей (отоларинголога, офтальмолога, венеролога, дерматолога), кабинеты диагностического и хирургического приёмов, восстановительного лечения, неотложной помощи, травмпункт, дневной стационар терапевтического и хирургического профилей. Срок завершения проектных работ — август 2018 года. Средства для строительства поликлиники заложили в адресной инвестиционной программе на 2019-2021 гг.»
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