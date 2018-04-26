Когда построят поликлинику на улице Ленина в Перми?

В Ленинском районе закрыли поликлиники на улицах Советской и Пермской. Взамен обещали построить новую — на улице Ленина, 16. Когда это произойдёт? «Для строительства нового здания поликлиники на 400 посещений в смену в Ленинском районе отвели два земельных участка общей площадью 0,6495 га. Участки находятся в краевой собственности, — отвечает зам. директора финансово-хозяй­ственного управления Министерства здравоохранения Пермского края Татьяна Самойленко. — В ведомстве разработали и утвердили медико-техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ. В составе новой поликлиники предусмотрели кабинеты терапевтического приёма, специализированного приёма врачей (отоларинголога, офтальмолога, венеролога, дерматолога), кабинеты диагностического и хирургического приёмов, восстановительного лечения, неотложной помощи, травмпункт, дневной стационар терапевтического и хирургического профилей. Срок завершения проектных работ — август 2018 года. Средства для строительства поликлиники заложили в адресной инвестиционной программе на 2019-2021 гг.»