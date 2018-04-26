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Когда пойдут летние электрички в Пермском крае?
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Когда пойдут летние электрички в Пермском крае? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Начинается дачный сезон. Когда электропоезда начнут ходить по летнему расписанию?
В Пермской пригородной компании сообщили, что элек­трички начнут ходить по летнему расписанию с 28 апреля. С этого момента и до 30 сентября по пятницам, субботам и воскресеньям будет ходить электропоезд от Перми II до Менделеево и обратно. По такому же графику будет ходить электричка от Перми II до Кишерти, а дублирующий её электропоезд от Перми II до Кунгура и обратно с 23 апреля по 4 октября отменили.
С 3 мая по 27 сентября каждую неделю с понедельника по четверг будет ходить электричка от Перми II до Григорьевской и обратно. 29 апреля, а затем с 5 мая по 29 сентября по тому же маршруту пойдёт и субботняя электричка. С 1 мая по 30 сентября в расписание включили ежедневные электропоезда от Чусовой до Губахи и обратно, от Перми II до Дивьи и обратно и от Оверят до Перми II.
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