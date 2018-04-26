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К «Леноблводоканал» присоединились еще 14 ГУП из трех районов Ленобласти
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К «Леноблводоканал» присоединились еще 14 ГУП из трех районов Ленобласти 

Ivyborg.ru 2 часа назад
К единому водоканалу Ленинградской области присоединились еще 14 государственных унитарных предприятий Выборгского, Сланцевского и Кировского районов.
Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Александр Дрозденко. После оценки состояния существующих сетей и объектов водоснабжения и водоотведения в этих районах будет составлена программа их реконструкции.
Сегодня ГУП «Водоканал Ленинградской области» работает на территории пяти районов: Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского. Здесь уже ведутся работы по модернизации, строительству и капитальному ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, идет закупка спецтехники и оборудования. Модернизация обеспечит повышение качества питьевой воды и надежность ее поставок в дома ленинградцев.
Напомним, в начале августа 2017 года ГУП «Водоканал Ленинградской области» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и приступил к управлению объектами 23 муниципальных образований на территории 5 районов (Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского). До 2020 года одна ресурсоснабжающая организация будет работать на всей территории Ленобласти.
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