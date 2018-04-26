Прощайте, ребра: Кен горько пожалел о пластической операции

На радикальные меры Родриго Алвес пошел ради тонкой талии.

Кукла во плоти, бразилец Родриго Алвес, прославившийся на весь мир тем, что целью своей жизни сделал сходство с пластиковым Кеном, на днях перенес юбилейную, шестидесятую (!) операцию на теле. На этот раз 34-летний мужчина удалил четыре ребра, чтобы его талия стала осиной, — прямо как у нашей Людмилы Гурченко . Об этом он рассказал в эфире местного телешоу и даже принес на программу… только что вынутые из груди ребра.

На программе он выглядел довольным результатом и хвастался, что теперь наконец-то чувствует себя «нормального размера», ни больше ни меньше. Однако позже Кен горько пожалел о сделанном.

Родриго Алвес до операции. Ноябрь 2017 года

«По вечерам все жутко болит, — признался он позже в интервью Mail Online. — Временами от нее я забываюсь настолько, что даже не понимаю, о чем думаю в данный момент». Есть проблемы и посерьезнее: «Порой я чувствую что-то довольное странное в боку, будто кусок забытого и свободно плавающего хряща. Нужно поскорее выяснить, что же это такое».

Кен сразу после операции. Апрель 2018 года. Этим фото он объявил об удалении ребер: разницы, прямо скажем, немного

Единственным положительным итогом перенесенного вмешательства Родриго считает то, что его горький опыт предостережет других от подобных ошибок. «Я не рекомендую никому делать эту операцию. Это очень рискованно, а результат к тому же виден только тогда, когда я ношу корсет», — заключил Алвес. И тут еще другая загвоздка: ведь кукольный Кен их вообще-то не носит, это удел Барби!

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