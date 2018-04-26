Ещё
Молодые яблони, сирень, калина, дубы, ели и рябины высадили в Алтуфьеве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодые яблони, сирень, калина, дубы, ели и рябины высадили в Алтуфьеве 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
На территории Алтуфьевского района высадили 22 дерева и 1197 кустарников. Посадки прошли в рамках программы «Миллион деревьев» 23 и 25 апреля. Как сообщила начальник отдела по благоустройству местного «Жилищника» Лидия Каминская, в эту среду на местах проведения работ присутствовали сотрудники Департамента территориальных органов.
— Восемь декоративных яблонь и два красных дуба посадили по адресу: ул. Бибиревская, д. 9, четыре рябины, две липы и две ели — на Алтуфьевском шоссе, д. 58Б, две яблони и черемуху — на ул. Бибиревская, д. 19 и еще одну декоративную яблоню — на Алтуфьевском шоссе, д. 64, — уточнила Лидия Каминская.
Напомним, «Миллион деревьев» — крупнейшая в столице программа озеленения, стартовавшая в 2013 году. За время ее реализации в Москве высажено 83,9 тысячи деревьев и 1,75 миллиона кустарников. (вт)
Управа Алтуфьевского района: последние новости
Сотрудники «Жилищников» СВАО лично зададут вопросы префекту Валерию Виноградову Юные артисты «ЭПИ» на Стандартной выступили перед ветеранами атомной отрасли Куклы-обереги смастерят посетители ЦСО в Путевом проезде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва требует от Киева освободить активистку Одновол193
Собчак смогла договориться с Киевом267
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…465
Макаревич снова оскорбил россиян1080
Умерла звезда сериала «Сваты»61
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение