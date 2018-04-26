Молодые яблони, сирень, калина, дубы, ели и рябины высадили в Алтуфьеве

На территории Алтуфьевского района высадили 22 дерева и 1197 кустарников. Посадки прошли в рамках программы «Миллион деревьев» 23 и 25 апреля. Как сообщила начальник отдела по благоустройству местного «Жилищника» Лидия Каминская, в эту среду на местах проведения работ присутствовали сотрудники Департамента территориальных органов.

— Восемь декоративных яблонь и два красных дуба посадили по адресу: ул. Бибиревская, д. 9, четыре рябины, две липы и две ели — на Алтуфьевском шоссе, д. 58Б, две яблони и черемуху — на ул. Бибиревская, д. 19 и еще одну декоративную яблоню — на Алтуфьевском шоссе, д. 64, — уточнила Лидия Каминская.