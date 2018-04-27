Лучший фармацевт Вологодской области работает в Вологде

Два призовых места заняли вологжанки в конкурсе «Лучший фармацевтический работник-2018». Сотрудники аптек областной столицы получили первое и третье место.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, за гордое звание в финале конкурса этого года боролись шесть специалистов из Вологды Череповца и Бабаева. Фармацевты прошли профессиональное тестирование: показали знания нормативных документов, регламентирующих лекарственное обеспечение граждан, решили ситуационные задачи. Также конкурсантки выступили перед жюри с домашним заданием на тему здорового образа жизни и угостили экспертов кулинарным блюдом на аптекарскую тематику.

Сильнейшим фармацевтом Вологодчины признали представительницу Вологды Татьяну Погожеву. Серебро получила конкурсантка из Бабаева Екатерина Войкова. Замыкает тройку лидеров еще одна вологжанка Екатерина Корниенко.

Победительница и призеры получат денежные призы от 10 до 30 тысяч рублей в соответствии с занятым местом.