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В Саратове убыточную госкомпанию переименовали в «Корпорацию развития»
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В Саратове убыточную госкомпанию переименовали в «Корпорацию развития» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Новая структура образована путем переименования «Поволжской газотранспортной компании». В прошлом году правительство области безуспешно пыталось избавиться от этого актива. Трижды 100% акций компании выставлялись на торги по цене около 950 млн рублей, однако покупателей на него не нашлось.
В собственности «ПГТК» находятся газопроводы общей протяженностью более 2,5 тысячи километров, которые на правах аренды использует компания «Газпром газораспределение Саратовская область». В 2016 году «ПГТК» получила убыток в 10,2 млн рублей. Доходы от аренды не покрывают расходов на содержание сетей.
В министерстве инвестиционной политики и имущественных отношений области «ФедералПресс» сообщили, что «Корпорация развития» продолжит производственную деятельность «ПГТК». Вместе с тем, за ней закрепят еще целый ряд задач. Она будет координировать деятельность всех институтов развития, промышленных зон и индустриальных парков. На нее же возложат функции по сопровождению инвестпроектов — от проработки предложений до финансирования в рамках государственно-частного партнерства.
Фактически это означает, что корпорации будут переданы полномочия самого министерства по инвестициям. Губернатор Валерий Радаев уже анонсировал сокращение ведомства до обычного комитета по управлению имуществом.
«Не структура меняет ситуацию, а люди. Я уже не раз говорил, что этот закоснелый орган (министерство. — Ред.) нужно менять, это веление времени. Я пока не знаю, чем новая организация будет заниматься. Если это будет управляющая компания, которая будет руководить промышленными парками — у нас таких парков официальных, нормальных нет. Если она будет водить за руку инвесторов, тогда это, наверное, должно быть что-то другое, например, специальное агентство», — высказал мнение член Общественной палаты области Александр Степанов.
Фото Евгения Трухачева
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