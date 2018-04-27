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В Калининграде хотят создать Институт исторической памяти
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В Калининграде хотят создать Институт исторической памяти 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Институт исторической памяти может быть создан в Калининграде в Балтийском федеральном университете. Символично, что он появится в нашем регионе, где периодически возникают попытки отдельных «энтузиастов» исказить историю завершающего этапа Великой Отечественной и послевоенных лет.
Институт будет заниматься исследованием истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, принимать участие в формировании образовательных программ, противостоять попыткам исторических фальсификаций. Концепцию обсудят завтра в Калининграде федеральные эксперты. А сегодня, на семинаре в БФУ обсуждают, все аспекты так называемых войн памяти, в которых пока Россия выступает в роли обороняющейся стороны. Тем временем, в Европе, например, в Чехии умело манипулируют исторической правдой.
Оксана Гаман-Голутина, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГИМО, доктор политических наук, профессор
— Акцент в этой череде юбилеев делается на событиях 1968 года и о России, как о преемнице Советского Союза бесконечно говорят как о государстве-агрессоре. Между тем совершенно не вспоминают о 80-летии мюнхенского сговора, из событий которого именно Чехия, казалось бы, должна была извлечь самые горькие уроки.
В нашей стране уровень преподавания истории Великой Отечественной не на высоте. Об этом заявил декан Высшей школы телевидения МГУ, Виталий Третьяков. По мнению известного тележурналиста, через полвека, если ничего не изменить, даже в российских школах дети будут уверены, что американцы брали Берлин и расписывались на его стенах по-английски. На Западе это форматирование молодых людей уже состоялось.
Джульетто Кьеза, писатель, журналист, общественный деятель (Италия):
— Больше чем враньё, это забвение, полное забвение. Конечно, когда задаешь вопрос. тем информированным людям, кто выиграл во Второй мировой войне, 80% отвечают это Америка. Вот и все.
По мнению итальянского журналиста, России необходимо возродить историческую правду о Второй Мировой в Европе. Нужно активно воздействовать на чувства европейцев, инвестируя в создание востребованных исторических кино— и телепроектов, которые смогут достучаться до европейского зрителя.
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