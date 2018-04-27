В Калининграде хотят создать Институт исторической памяти

Институт исторической памяти может быть создан в Калининграде в Балтийском федеральном университете. Символично, что он появится в нашем регионе, где периодически возникают попытки отдельных «энтузиастов» исказить историю завершающего этапа Великой Отечественной и послевоенных лет.

Институт будет заниматься исследованием истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, принимать участие в формировании образовательных программ, противостоять попыткам исторических фальсификаций. Концепцию обсудят завтра в Калининграде федеральные эксперты. А сегодня, на семинаре в БФУ обсуждают, все аспекты так называемых войн памяти, в которых пока Россия выступает в роли обороняющейся стороны. Тем временем, в Европе, например, в Чехии умело манипулируют исторической правдой.

Оксана Гаман-Голутина, заведующий кафедрой сравнительной политологии МГИМО , доктор политических наук, профессор

— Акцент в этой череде юбилеев делается на событиях 1968 года и о России, как о преемнице Советского Союза бесконечно говорят как о государстве-агрессоре. Между тем совершенно не вспоминают о 80-летии мюнхенского сговора, из событий которого именно Чехия, казалось бы, должна была извлечь самые горькие уроки.

В нашей стране уровень преподавания истории Великой Отечественной не на высоте. Об этом заявил декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков . По мнению известного тележурналиста, через полвека, если ничего не изменить, даже в российских школах дети будут уверены, что американцы брали Берлин и расписывались на его стенах по-английски. На Западе это форматирование молодых людей уже состоялось.

Джульетто Кьеза, писатель, журналист, общественный деятель ( Италия ):

— Больше чем враньё, это забвение, полное забвение. Конечно, когда задаешь вопрос. тем информированным людям, кто выиграл во Второй мировой войне, 80% отвечают это Америка. Вот и все.

По мнению итальянского журналиста, России необходимо возродить историческую правду о Второй Мировой в Европе. Нужно активно воздействовать на чувства европейцев, инвестируя в создание востребованных исторических кино— и телепроектов, которые смогут достучаться до европейского зрителя.