Все стадионы ЧМ-2018 получили разрешение на эксплуатацию

Разрешен ввод в эксплуатацию стадиона в Самаре , который примет чемпионат мира по футболу 2018 год в России , сообщает ТАСС

Строительство шло с отставанием от графика. Арену сделали похожей на космический корабль, поскольку аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Новый стадион вмещает 45 тысяч зрителей, его площадь составляет 156 тысяч квадратных метров.

Сообщатся, что Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика Сербия (17 июня), Дания Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала. Тестовый матч на новом стадионе проведут 28 апреля — там сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж).

Саранске и Екатеринбурге. Ранее в Минспорта сообщили о введении в эксплуатацию арен в Ростове-на-Дону, Калининграде , Нижнем Новгороде, Волгограде