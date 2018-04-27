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Власти Самары предложат бизнесмену Шаповалову заново отстроить стадион «Буревестник»
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Власти Самары предложат бизнесмену Шаповалову заново отстроить стадион «Буревестник» 

63.ru 29 минут назад
Фото: 63.ru
Застраивать территорию стадиона «Буревестник» в Самаре высотками не будут из-за того, что она попадает в зону в охранную зону объекта культурного наследия регионального значения — Петропавловской церкви. Об этом сообщили в городской администрации.
Глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что собственнику земли, которым является компания Алексея Шаповалова, направят рекомендации по освоению территории.
— Город нуждается в появлении крупных социальных объектов, таких как стадионы, школы и детские сады. Мы переговорим с правообладателем и попытаемся найти решение, которое принесет всем максимальную пользу, — сказала Елена Лапушкина.
Стадион «Буревестник» начал работать в 1937 году. Он стал вторым стадионом в Самаре после «Локомотива». Спортобъект построили частично на церковном кладбище Петропавловского собора, частично на месте Петропавловской площади.
«Буревестник» попал в частные руки в 2007 году. Тогда Федерация профсоюзов Самарской области из-за отсутствия средств на содержание продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками компании «Волга-Инвест».
Летом 2008 года стадион был перепродан, и владельцем участка стало ООО «Форсаж», подконтрольное структурам самарского бизнесмена Алексея Шаповалова. Новый владелец площадки разместил здесь автостоянку и торговые павильоны. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В защиту «Буревестника» проходили шествия и акции протеста, городская администрация проводила многочисленные переговоры с владельцем, прокуратура намеревалась отсудить стадион, но все попытки оказались тщетными.
В 2013 году тогдашний министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова инициировала переговоры с Алексеем Шаповаловым. Но в обмен на территорию бывшего стадиона предприниматель запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 миллиарда рублей. Однако в Минимущества сочли его запросы несколько завышенными, и переговоры приостановились.
О стадионе вновь вспомнили в 2016 году. Тогдашний мэр Самары Олег Фурсов рассказал, что Алексей Шаповалов готов продать стадион за 600 миллионов рублей. Эта сумма для городского бюджета неподъемна.
Глава города искал компромиссы, но в конечном итоге стадион полностью стерли с лица Самары.
На его месте предприниматель планировал построить 25-этажные дома. Но градостроительный совет отказался поддерживать проект.
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