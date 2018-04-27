Власти Самары предложат бизнесмену Шаповалову заново отстроить стадион «Буревестник»

Застраивать территорию стадиона «Буревестник» в Самаре высотками не будут из-за того, что она попадает в зону в охранную зону объекта культурного наследия регионального значения — Петропавловской церкви. Об этом сообщили в городской администрации.

— Город нуждается в появлении крупных социальных объектов, таких как стадионы, школы и детские сады. Мы переговорим с правообладателем и попытаемся найти решение, которое принесет всем максимальную пользу, — сказала Елена Лапушкина.

Стадион «Буревестник» начал работать в 1937 году. Он стал вторым стадионом в Самаре после «Локомотива». Спортобъект построили частично на церковном кладбище Петропавловского собора, частично на месте Петропавловской площади.

«Буревестник» попал в частные руки в 2007 году. Тогда Федерация профсоюзов Самарской области из-за отсутствия средств на содержание продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками компании «Волга-Инвест».

Летом 2008 года стадион был перепродан, и владельцем участка стало ООО «Форсаж», подконтрольное структурам самарского бизнесмена Алексея Шаповалова. Новый владелец площадки разместил здесь автостоянку и торговые павильоны. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В защиту «Буревестника» проходили шествия и акции протеста, городская администрация проводила многочисленные переговоры с владельцем, прокуратура намеревалась отсудить стадион, но все попытки оказались тщетными.

В 2013 году тогдашний министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова инициировала переговоры с Алексеем Шаповаловым. Но в обмен на территорию бывшего стадиона предприниматель запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 миллиарда рублей. Однако в Минимущества сочли его запросы несколько завышенными, и переговоры приостановились.

О стадионе вновь вспомнили в 2016 году. Тогдашний мэр Самары Олег Фурсов рассказал, что Алексей Шаповалов готов продать стадион за 600 миллионов рублей. Эта сумма для городского бюджета неподъемна.

Глава города искал компромиссы, но в конечном итоге стадион полностью стерли с лица Самары.

На его месте предприниматель планировал построить 25-этажные дома. Но градостроительный совет отказался поддерживать проект.