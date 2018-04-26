Шаповалову отказали в застройке территории стадиона «Буревестник»

Градостроительный совет Самары отклонил предложение о возведении домов на территории стадиона «Буревестник». Об этом сообщили в региональном правительстве.

— Генеральным планом данная территория не предусматривает строительства здесь многоквартирных жилых домов, — сообщили чиновники.

Территория стадиона «Буревестник» принадлежит компании известного бизнесмена Алексея Шаповалова . Также в его собственности находятся площадки ЦУМ «Самара», расположенного рядом бывшего автовокзала и участок на пересечении улиц Ново-Садовой и 1-й Просеки.

Предприниматель предлагал построить там 25-этажные здания. Но против выступили представители профильного департамента мэрии.

Стадион «Буревестник» начал работать в 1937 году. Он стал вторым стадионом в Самаре после «Локомотива». Спортобъект построили частично на церковном кладбище Петропавловского собора, частично на месте Петропавловской площади.

«Буревестник» попал в частные руки в 2007 году. Тогда Федерация профсоюзов Самарской области из-за отсутствия средств на содержание продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками компании «Волга-Инвест».

Летом 2008 года стадион был перепродан, и владельцем участка стало ООО «Форсаж», подконтрольное структурам самарского бизнесмена Алексея Шаповалова. Новый владелец площадки разместил здесь автостоянку и торговые павильоны. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В защиту «Буревестника» проходили шествия и акции протеста, городская администрация проводила многочисленные переговоры с владельцем, прокуратура намеревалась отсудить стадион, но все попытки оказались тщетными.

В 2013 году тогдашний министр имущественных отношений Самарской области Юлия Степнова инициировала переговоры с Алексеем Шаповаловым. Но в обмен на территорию бывшего стадиона предприниматель запросил несколько земельных участков, а затем и вовсе 1,2 миллиарда рублей. Однако в Минимущества сочли его запросы несколько завышенными, и переговоры приостановились.

О стадионе вновь вспомнили в 2016 году. Тогдашний мэр Самары Олег Фурсов рассказал, что Алексей Шаповалов готов продать стадион за 600 миллионов рублей. Эта сумма для городского бюджета неподъемна.

Глава города искал компромиссы, но в конечном итоге стадион полностью стерли с лица Самары.