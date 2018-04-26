Южноуральским фронтовикам установят новые памятники на могилах

Челябинской области началась работа по изготовлению и установке новых надгробий на могилы фронтовиков, сообщает сайт губернатора Челябинской области.

Для того, чтобы вашему родственнику-ветерану обновили надгробие, нужно написать заявление и отнести его управление социальной защиты населения по вашему месту жительства. Если родственник скончался до 12 июня 1990 года — то изготовлением и установкой памятника занимается министерство социальных отношений. Позже — военный комиссариат.

В минсоце подчеркивают, что установка памятников осуществляется по мере поступления денежных средств из областного бюджета и по дате постановки граждан на учет. К заявлению от вас потребуют пакет документов: справку о том, что умерший являлся участников Великой Отечественной войны; копию свидетельства о смерти участника ВОВ; справку с места захоронения и фотографию умершего размером 9х12.