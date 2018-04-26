Туск назвал условия развития отношений Косово и ЕС

"Я хочу поздравить вас с недавней ратификацией соглашения о демаркации границы с Черногорией . Это приблизило Косово на один шаг к безвизовым поездкам в ЕС", — сказал Туск, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Приштину.

"Мы обсудили состояние диалога между Приштиной и Белградом. Без всеобъемлющей нормализации отношений с Сербией и полного выполнения договоренностей я не вижу, как можно было бы добиться прорыва в отношениях с ЕС. Я знаю, что это будет трудно, но я все-таки осторожный оптимист", — добавил он.

Власти Сербии, не признающие провозглашенную в 2008 году в одностороннем порядке независимость Косово, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.

Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.

Евросоюз выразил ранее готовность пригласить на переговоры в Брюссель представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопросов, связанных с разработкой проекта устава Сообщества сербских общин (ССО) с правами самоуправления в крае.