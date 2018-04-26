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Туск назвал условия развития отношений Косово и ЕС
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Туск назвал условия развития отношений Косово и ЕС 

РИА Новости 2 часа назад
БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Достичь прорыва в отношениях Косово с ЕС едва ли возможно без всеобъемлющей нормализации связей Приштины с Сербией, заявил в четверг глава Евросовета Дональд Туск на встрече с президентом самопровозглашенной республики Косово Хашимом Тачи.
"Я хочу поздравить вас с недавней ратификацией соглашения о демаркации границы с Черногорией. Это приблизило Косово на один шаг к безвизовым поездкам в ЕС", — сказал Туск, выступая на пресс-конференции в ходе визита в Приштину.
"Мы обсудили состояние диалога между Приштиной и Белградом. Без всеобъемлющей нормализации отношений с Сербией и полного выполнения договоренностей я не вижу, как можно было бы добиться прорыва в отношениях с ЕС. Я знаю, что это будет трудно, но я все-таки осторожный оптимист", — добавил он.
Власти Сербии, не признающие провозглашенную в 2008 году в одностороннем порядке независимость Косово, под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года.
Евросоюз выразил ранее готовность пригласить на переговоры в Брюссель представителей Белграда и Приштины для обсуждения вопросов, связанных с разработкой проекта устава Сообщества сербских общин (ССО) с правами самоуправления в крае.
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