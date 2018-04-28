«Ангстрем» представил потребителям новый высоковольтный 32-канальный мультиплексор

Специалисты АО «Ангстрем» разработали и запустили в серийное производство радиационно-стойкую микросхему высоковольтного 32-канального мультиплексора аналогового сигнала 5023КН015. Работы по запуску в производство нового полупроводникового изделия прошли в рамках программы импортозамещения.

До последнего времени разработчики российской аппаратуры для стратегически важных отраслей использовали 16-канальные коммутаторы. Однако, этого уже недостаточно для современных электронных систем, работающих с десятками источниками сигналов, а потому потребности российской радиоэлектронной промышленности в более сложных мультиплексорах удовлетворялись за счет использования зарубежных микросхем.

Специалисты АО «Ангстрем» разработали радиационно-стойкую микросхему 32-канального мультиплексора аналогового сигнала 5023КН015. Микросхема предназначена для коммутации сигналов с частотой до 1 МГц в диапазоне напряжений ±15В. Выборка адреса канала программируется по трехпроводному последовательному интерфейсу. Новый мультиплексор может работать при температурах от -60 до +85 °C.

Мультиплексор может коммутировать до 32 сигналов с различных датчиков, а затем передавать на процессор для обработки и анализа. Таким образом, эта микросхема является неотъемлемой частью не только промышленной и специальной аппаратуры высокой стойкости, но и современных систем, использующих десятки датчиков, отслеживающих параметры внешней среды. В частности, она может быть использована при создании системы управления беспилотного транспорта.

Микросхема 32-канального мультиплексора аналогового сигнала была разработана в рамках работы по созданию комплекта «космических» микросхем: периферийный процессор «Спутник», мультиплексор и три типа аналого-цифровых преобразователей. Эти микросхемы могут использоваться, как в комплекте, так и по отдельности.

«Ангстрем» ежегодно запускает в серийное производство не менее 50 новых типов интегральных схем, микропроцессоров и транзисторов промышленного и специального назначения. За последние три года было обновлено порядка 20% продукции предприятия из 2000 наименований.

О компании:

АО «Ангстрем» — ведущий российский разработчик и производитель полупроводниковых изделий от дискретных транзисторов до современных микроконтроллеров и микропроцессоров. Компания обладает одним из самых мощных в России комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий: 10 полноценных дизайн-центров, более 1000 сотрудников, две производственные линии.

Потребителями продукции компании выступают более 500 государственных и частных компаний. Более 50% коммерческой продукции предприятия (кристаллы на пластинах и микросхемы) экспортируется в Юго-Восточную Азию и другие страны.