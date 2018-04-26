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Юрий Корсун займется в ВЭБе развитием синдицированного кредитования в должности зампреда
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Юрий Корсун займется в ВЭБе развитием синдицированного кредитования в должности зампреда 

Банки.ру 2 часа назад
Юрий Корсун назначен на должность заместителя председателя Внешэкономбанка. Соответствующее решение принял наблюдательный совет фининститута.
Главной задачей Корсуна на новом посту станет развитие синдицированного кредитования как стратегически важного инструмента Банка развития.
Новый топ-менеджер ВЭБа с 2009 года работал в Сбербанке, где отвечал за развитие бизнеса корпоративно-инвестиционного блока, синдицированого кредитования и структурного финансирования, а также за управление портфелем облигаций.
Ранее Корсун более десяти лет работал в международных и российских финансовых организациях. Свою карьеру он начал в Ситибанке как клиентский менеджер. В дальнейшем занял должность корпоративного директора — руководителя энергетического отдела кредитного департамента АБН Амро Банка. В период с 2007 по 2009 год возглавлял управление структурного финансирования Альфа-Банка.
Юрий Корсун окончил Ленинградский государственный университет и получил степень МВА в Тулейнском университете в США (Tulane University, A. B. Freeman School of Business, Новый Орлеан).
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