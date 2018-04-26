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Деньги на «воздушное метро» в Екатеринбурге возьмут у инвесторов
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Деньги на «воздушное метро» в Екатеринбурге возьмут у инвесторов 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Екатеринбургская делегация во главе с вице-мэром Евгением Архиповым посетила ЭкоТехноПарк производителей «струнного» транспорта SkyWay.
Как сообщил «Уралинформбюро» специалист управления развития ЗАО «Струнные технологии» Алесь Плотко, в Белоруссии гости осмотрели цеха опытного производства, оценили новые образцы подвижного состава SkyWay, а также стали свидетелями ходовых испытаний в ЭкоТехноПарке.
Видео: SkyWay Lietuva/youtube.com  Итогом встречи стало подписание документов, которые способствуют внедрению инновации в новую концепцию развития Екатеринбурга. «Важно, что реализация проекта транспорта, который находится на „втором уровне“ и решает проблему пробок, рассматривается на основе внебюджетных средств», — добавили в компании.
Фото: ЗАО «Струнные технологии»
Впрочем, в администрации Екатеринбурга агентству сообщили, что пока что было подписано только соглашение о взаимодействии с производителем «струнного» транспорта.
Стоит отметить, что инициатором визита екатеринбургской делегации в белорусский экспериментальный парк стал президент группы компаний «Уралэкспоцентр-Евро-Азиатский выставочный холдинг» Александр Баранов, который впервые познакомился с технологией SkyWay на выставке Energy Expo 2016. ЗАО «Струнные технологии» на этой встрече представляли генеральный конструктор Анатолий Юницкий и руководитель отдела адресных проектов Кирилл Бадулин.
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