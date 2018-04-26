Деньги на «воздушное метро» в Екатеринбурге возьмут у инвесторов

Екатеринбургская делегация во главе с вице-мэром Евгением Архиповым посетила ЭкоТехноПарк производителей «струнного» транспорта SkyWay.

Как сообщил «Уралинформбюро» специалист управления развития ЗАО «Струнные технологии» Алесь Плотко, в Белоруссии гости осмотрели цеха опытного производства, оценили новые образцы подвижного состава SkyWay, а также стали свидетелями ходовых испытаний в ЭкоТехноПарке.

Видео: SkyWay Lietuva/youtube.com Итогом встречи стало подписание документов, которые способствуют внедрению инновации в новую концепцию развития Екатеринбурга . «Важно, что реализация проекта транспорта, который находится на „втором уровне“ и решает проблему пробок, рассматривается на основе внебюджетных средств», — добавили в компании.

Фото: ЗАО «Струнные технологии»

Впрочем, в администрации Екатеринбурга агентству сообщили, что пока что было подписано только соглашение о взаимодействии с производителем «струнного» транспорта.