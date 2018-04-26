Глубоководный порт планируют построить на Белом море 

Сумма инвестиции оцениваются в 16,7 млрд рублей.
Глубоководный морской порт с пассажирским терминалом планируют построить на Белом море в Карелии, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление и. о. министра экономического развития и промышленности республики Александр Ломако.
Проектом планируется строительство пассажирского терминала и организация пассажирских перевозок по маршруту «Беломорск — Соловки».
Это определенная точка развития туристической направленности,
— сказал Александр Ломако.
По его словам, порт может стать транспортным узлом, который свяжет между собой Октябрьскую и Северную железные дороги с международным транспортным коридором. Однако даты реализации проекта не были озвучены.
Как уточнили ТАСС в Министерстве экономического развития и промышленности Карелии, проект по строительству порта планирует реализовать ЗАО «Беломорский порт». Инвестиции оцениваются в 16,7 млрд рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru