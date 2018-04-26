Глубоководный порт планируют построить на Белом море

Сумма инвестиции оцениваются в 16,7 млрд рублей.

Глубоководный морской порт с пассажирским терминалом планируют построить на Белом море в Карелии , сообщает ТАСС , ссылаясь на заявление и. о. министра экономического развития и промышленности республики Александр Ломако.

Проектом планируется строительство пассажирского терминала и организация пассажирских перевозок по маршруту « Беломорск — Соловки».

Это определенная точка развития туристической направленности,

— сказал Александр Ломако.

По его словам, порт может стать транспортным узлом, который свяжет между собой Октябрьскую и Северную железные дороги с международным транспортным коридором. Однако даты реализации проекта не были озвучены.