Как удобно переключать плейлисты в Apple Music

Как удобно переключать плейлисты в Apple MusicРодное музыкальное приложение на iPhone имеет много возможностей, но при этом страдает простота использования. Для банальных действий порой приходится совершать слишком много тапов, переходов по меню и свайпов.

Предлагаем слегка автоматизировать систему, чтобы быстро переключаться между любимыми плейлистами.

Так получится в одно нажатие выбрать любимый список воспроизведения для романтического вечера, энергичную музыку для занятий спортом или спокойную для отдыха и релаксации.

Как настроить

1. Для начала потребуется скачать бесплатное приложение Workflow из App Store.

Мы уже рассказывали, как и что можно автоматизировать при помощи этой программы на iPhone и iPad.

2. В приложении нужно перейти в раздел Gallery и найти скрипт под названием Play Playlist. Он будет находиться в одном из представленных разделов либо можно воспользоваться строкой поиска.

3. Нажимаем Get Workflow, чтобы добавить скрипт в приложение и подтверждаем разрешение на доступ к Apple Music.

4. Переходим в раздел My Workflows для управления добавленными скриптами.

5. Открываем добавленный скрипт и выбираем нужный плейлист в соответствующем разделе. Ниже можно выбрать режим перемешивания и повторения треков.

6. При нажатии на иконку с шестеренкой можно переименовать отображаемое название скрипта, выбрать пиктограмму и цвет иконки.

7. Теперь добавленный скрипт можно скопировать, изменить название, иконку и выбрать другой плейлист.

8. Когда все плейлисты будут добавлены, останется лишь включить виджет Workflow на экране блокировки.

Теперь можно в одно нажатие запускать нужный список воспроизведения со станицы виджетов или заблокированного экрана.

⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.