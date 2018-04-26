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Как удобно переключать плейлисты в Apple Music
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Как удобно переключать плейлисты в Apple Music 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Как удобно переключать плейлисты в Apple MusicРодное музыкальное приложение на iPhone имеет много возможностей, но при этом страдает простота использования. Для банальных действий порой приходится совершать слишком много тапов, переходов по меню и свайпов.
Предлагаем слегка автоматизировать систему, чтобы быстро переключаться между любимыми плейлистами.
Так получится в одно нажатие выбрать любимый список воспроизведения для романтического вечера, энергичную музыку для занятий спортом или спокойную для отдыха и релаксации.
Как настроить
1. Для начала потребуется скачать бесплатное приложение Workflow из App Store.
Мы уже рассказывали, как и что можно автоматизировать при помощи этой программы на iPhone и iPad.
2. В приложении нужно перейти в раздел Gallery и найти скрипт под названием Play Playlist. Он будет находиться в одном из представленных разделов либо можно воспользоваться строкой поиска.
3. Нажимаем Get Workflow, чтобы добавить скрипт в приложение и подтверждаем разрешение на доступ к Apple Music.
4. Переходим в раздел My Workflows для управления добавленными скриптами.
5. Открываем добавленный скрипт и выбираем нужный плейлист в соответствующем разделе. Ниже можно выбрать режим перемешивания и повторения треков.
6. При нажатии на иконку с шестеренкой можно переименовать отображаемое название скрипта, выбрать пиктограмму и цвет иконки.
7. Теперь добавленный скрипт можно скопировать, изменить название, иконку и выбрать другой плейлист.
8. Когда все плейлисты будут добавлены, останется лишь включить виджет Workflow на экране блокировки.
Теперь можно в одно нажатие запускать нужный список воспроизведения со станицы виджетов или заблокированного экрана.
⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.
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