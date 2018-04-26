Хабаровское «Счастье» будет достроено

Торговый центр «Счастье» в Хабаровске не признали самовольной постройкой и не будут сносить. Об этом сообщил гендиректор ООО «УИП» Константин Юрченко. Компания является застройщиком ТЦ.

Решение об отказе от сноса здания принял Шестой суд апелляционный инстанции, сообщает ИА AmurMedia

«Я, честно сказать, рад ужасно, мы так долго ждали, когда наши доводы будут услышаны», — рассказал Юрченко.

По словам бизнесмена, перед компанией стоит задача узаконить все действия, связанные с объектом.

«Либо это будет вновь выданное разрешение на строительство, либо это будет узаконивание объекта через суд, — рассказал он. — Поэтому сейчас жду полного решения суда, а затем уже определимся с конкретным направлением действий».