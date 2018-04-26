Выдумки Запада станут реальностью, если он продолжит попытки изоляции России

Путин уже несколько раз доказал: его не так-то просто обмануть, и он отказывается безапелляционно соглашаться с решениями, которые принимают западные лидеры без участия России . Поэтому во Владимире Путине все чаще видят препятствие на пути к реализации западных планов, касающихся установления оптимального для западных лидеров порядка в международных отношениях. Сохранение нынешней внешнеполитической позиции дорого обходится России: Путин лишен возможности выполнить многочисленные внутриполитические обещания, которые он дал. Чтобы все это не привело к падению его режима, Пути вынужден сделать ставку на консервативные антизападные силы и на проверенные формы авторитарной власти.

После крайне сдержанной реакции Запада на впечатляющую победу Путина на выборах и после поспешного проявления американо-британо-европейской солидарности, направленной против России в связи с инцидентом в Солсбери, стало понятно: у нового старого российского президента не будет ни минуты на отдых. Унизительное отношение к России (оно проявилось тем, что Запад полностью проигнорировал российские призывы к соблюдению международного права) вылилось в обвинения в ее адрес о том, что она вместе с режимом Асада несет ответственность за мнимое применение химического оружия в Думе . Хотя все эти заявления так и не были подкреплены доказательствами.

Союзные американо-британо-французские силы нанесли удар по Сирии , демонстрируя тем самым, что они не собираются правовыми средствами бороться с российским вето в Совете Безопасности , которое может помешать принятию соответствующей резолюции против Асада. Они дали понять, что в отношениях с Россией Запад больше не будет руководствоваться международным правом, правдой и дипломатическими нормами. И это хорошо понимают в российском Министерстве иностранных дел Сергея Лаврова . В интервью агентству «Россия сегодня» Лавров, критикуя поведение Запада, сказал следующее: «Они ведь о чем говорят? Что они хотят хороших отношений с Россией, но для этого Россия должна признать все свои грехи и все свои ошибки. То есть они исходят из своей непогрешимости и того, что во всем, что сейчас происходит, виновата исключительно Россия, которая пошла наперекор и выступает как ревизионистская держава, ревизуя современный миропорядок. Причем под миропорядком они понимают совсем не Устав ООН , а то, что им видится необходимым для того, чтобы пытаться сохранить свое доминирование».

Унизительное положение на международной арене

Об унизительном положении России на международной арене, несомненно, говорит и то, что недоказанные британские обвинения в адрес РФ не подвергаются сомнениям, а служат непосредственным руководством к действию. С другой стороны, российские спецслужбы представили доказательства, согласно которым к инсценировке мнимого применения химического оружия в Думе причастны британцы. Но это никто не обсуждает, ведь, разумеется, невозможно, чтобы Великобритания , постоянный член Совета Безопасности ООН, была замешана в подобной афере.

Однако о России говорят так, как будто она не постоянный член Совета Безопасности ООН. Об отношении членов «Большой семерки» (когда-то, до аннексии Крыма , этот неформальный клуб звался «Большой восьмеркой», и в него входила Россия) к ней свидетельствует заявление, сделанное на недавней встрече на уровне министров. Несмотря на отсутствие каких-либо обнародованных доказательств, участники встречи вновь осудили Россию за отравление отца и дочери Скрипалей в Солсбери. Что касается Сирии, то Запад признает, что Россия является там важным игроком, но при этом воспринимает ее как помеху, которая не дает ему претворить свои планы в жизнь и отстранить Асада от власти.

Министры единодушно осудили то, как неприемлемо Россия попирает международное право, и так же единодушно пообещали продолжать следить за «плохим поведением России». При этом они считают совершенно нормальным американо-британо-французский удар по Сирии без объявления войны и нескрываемое намерение насильственным путем сменить законно избранный режим в признанном суверенном государстве, хотя все это противоречит международному праву. Ясно, что для лидирующих западных стран Россия — заведомый враг, чьи аргументы не обсуждаются.

Падение акций из-за новых экономических санкций

Тем временем поднимается новая волна американских экономических санкций против России. Прямым следствием этих санкций является падение акций Русала , крупнейшей российской компании-производителя алюминия (на 50% в течение всего одного дня торгов на Гонконгской фондовой бирже). В черный понедельник 23 апреля всего за три часа индекс Мосбиржи упал на 9,31%. За те же три часа индекс РТС упал на 10,55%.

Акции двух крупнейших российских государственных банков тоже сильно упали: Сбербанка — на 12,31%, а Внешторгбанка — на 10,7%. Падения не удалось избежать и лидирующим российским энергетическим компаниям. Акции Газпрома упали на 6,35%, а Роснефти — на 8,2%. За исключением Германа Грефа , возглавляющего Сбербанк, руководители остальных упомянутых здесь компаний внесены в американский санкционный список. Собственник Русала и самый богатый из них Олег Дерипаска несет и самые большие убытки.

Американским компаниям теперь запрещено сотрудничать с его предприятиями, и не исключено, что американцы также введут санкции против неамериканских компаний, которые работают с Дерипаской. Кроме того, американские инвесторы не смеют владеть акциями его компаний, поэтому началась распродажа акций. Из-за приостановки поставок российского алюминия на американский рынок цена этого металла уже возросла и, вероятно, рост продолжится. И пока его конкуренты будут собирать богатый финансовый «урожай», Дерипаска будет нести убытки.

Критики говорят, что государство не должно помогать олигархам

Российское руководство указывает на то, что американские решения противоречат Уставу ООН и правилам ВТО , и предпринимает контрмеры. Тем не менее понятно, что Россия не может эффективно ответить. Самообманные заявления об экономической самодостаточности не могут пройти испытание реальностью. Опытный запуск самой современной турбины, изготовленной в России и предназначенной для газовых теплоэлектростанций, завершился провалом, поскольку прототип турбины сломался, и введение ее в серийное производство пришлось отложить. Критики внутри России не преминули отметить, что в связи с этим провалом никто не сообщил, что в российских государственных компаниях, занимавшихся данным проектом, числится невероятное количество политиков и чиновников, которые получают огромные зарплаты. А в соответствующем подразделении «Сименс» (Siemens) (эта компания успешно производит такие турбины, какие хотели бы изготавливать россияне) работают только высококвалифицированные инженеры. Правительство Российской Федерации , в свою очередь, объявило об организации помощи компаниям, которые страдают от американских санкций, поскольку в них трудоустроены десятки тысяч рабочих.

Прежде всего, это касается Русала, который без немедленной помощи государства обанкротится. Однако подобные планы правительства нередко подвергаются критике. Критики считают, что государство не должно помогать олигархам, которые никак не помогали в свое время государству. Хотя налоговое бремя в Великобритании и Америке тяжелее, чем в России, олигархи все равно предпочитают держать свои деньги за рубежом, а не на счетах в отечественных банках. Прикрываясь оффшорными фирмами, зарегистрированными как владельцы крупных российских компаний, российские олигархи постоянно выводят деньги из России.

После сообщений о том, что американские санкции будут персональными, отмечается возвращение денег в Россию. Но так же быстро, как эти восемь миллиардов долларов вернулись в Россию, почти столько же денег за один февраль оказалось на личных счетах российских олигархов за рубежом. Из-за этого «бегства» капитала валютные резервы российских банков будут исчисляться всего восемью — десятью миллиардами долларов, тогда как еще в 2017 речь шла о 23 миллиардах. Таким образом, объем их финансовых операций на внутреннем рынке значительно уменьшиться.

Радикальные перемены в российской политике

Некоторые комментаторы открыто задают вопрос, не служат ли на самом деле олигархи иностранным державам? Вместо того чтобы государство помогало пострадавшим олигархам, оно должно национализировать их компании. В таких условиях государственная помощь была бы разумным и нужным шагом, по мнению критиков Путина. Описанные обстоятельства приводят антилиберальных путинских оппонентов к выводу о том, что нужно избавиться от последних остатков иллюзий о том, что США и Запад — друзья России, и обратиться к собственным моделям организации государства и экономики, не следуя западным образцам.

Видя поведение западных лидеров, лишь подтверждающее мнение о том, что Запад объявил России войну, российские критики предлагают радикальные перемены во всей российской политике, в особенности в экономической. Основываясь на подобном мнении, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич заявил, что «американцы вводят санкции, прежде всего, по коммерческим причинам, а это значит, что даже путем уступок Россия не сможет ослабить санкционное давление. Непонятно, что она должна уступить и где, чтобы США прекратили эскалацию».

Опора на испытанные формы авторитарной власти

Все это полностью подтверждает прогноз о том, что Запад, ужесточая экономические санкции и навязывая России гонку вооружений, попытается применить сценарий, который в 80-е годы прошлого века уже применялся против Советского Союза. В результате эта сверхдержава распалась. В отличие от советского президента Горбачева, чье правление ознаменовано неудачной демократизацией, безуспешной реструктуризацией экономики, распадом государства и потерей родины, Путин по праву считается спасителем России, который вывел ее из хаоса 90-х. Но к Горбачеву западные лидеры относились с показным уважением, правда, при этом бесстыдно врали ему.

Путин уже несколько раз доказал: его не так-то просто обмануть, и он отказывается безапелляционно соглашаться с решениями, которые принимают западные лидеры без участия России. Поэтому во Владимире Путине все чаще видят препятствие на пути к реализации западных планов, касающихся установления оптимального для Запада порядка в международных отношениях. Сохранение нынешней внешнеполитической позиции дорого обходится России: Путин лишен возможности выполнить многочисленные внутриполитические обещания, которые он дал.

Чтобы все это не привело к падению его режима, Пути вынужден сделать ставку на консервативные антизападные силы и на проверенные формы авторитарной власти. Если вместо того, чтобы налаживать связи с Россией во всех сферах, Запад продолжит добиваться ее изоляции, то он, несомненно, получит такую Россию, какой сегодня преподносит ее, чтобы оправдать пропагандистскую войну против нее. Боюсь, что ни Западу, ни России это не принесет ничего хорошего.