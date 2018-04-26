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В ходе миростроительства надо уважать суверенитет, чаяния и ведущую роль страны — постпредставитель Китая при ООН
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В ходе миростроительства надо уважать суверенитет, чаяния и ведущую роль страны — постпредставитель Китая при ООН 

ИА Синьхуа 2 часа назад
ООН, 26 апреля /Синьхуа/ — Постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в среду заявил, что у разных стран разные характерные национальные особенности и этапы развития, и во время мирного строительства надо уважать суверенитет, чаяния и ведущую роль этой страны в соответствии с конкретной ситуацией.
На высокоуровневом форуме Генассамблеи ООН по миростроительству и сохранению мира Ма Чжаосюй выступил с речью. По его словам, устойчивый мир и развитие — это общее желание населения всего мира и высокая цель и миссия ООН. В последние годы система миростроительства ООН активно поддерживала восстановление стран после конфликтов и играла важную роль в укреплении мира и осуществлении устойчивого развития в соответствующих странах.
Когда речь зашла о позиции Китая, Ма Чжаосюй указал, что необходимо уважать основную цель и принципы Устава ООН и основные нормы международных отношений. Суверенное равенство представляет собой основной принцип Устава ООН. По его словам, главной целью должно быть усиление политической безопасности и потенциала развития, а также необходимо обратить внимание на повышение собственных способностей заинтересованной страны, укрепить предотвращение конфликтов и продвинуть переход к развитию и восстановлению. —0—
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