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Строители плотин стали показываться на глаза людям в Куркине
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Строители плотин стали показываться на глаза людям в Куркине 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Редких животных — бобров — и их домики стало возможным наблюдать в нескольких районах Северо-Западного округа, в том числе, в Куркине.
Бобры иногда показываются людям природном парке «Долина реки Сходня»
— Здесь же можно увидеть классическую бобровую плотину. Хатки бобры строят в тех местах, где не могут выкопать норы. Как правило, это заболоченные участки, где нет подходящих берегов, — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
В Северо-Западном округе бобров можно встретить также на берегах водоемов Серебряного бора, на Строгинском мысе, недалеко от «Тушинской», в «Долине реки Химки». (ск)
Управа района Куркино: последние новости
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