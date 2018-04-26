Строители плотин стали показываться на глаза людям в Куркине

Редких животных — бобров — и их домики стало возможным наблюдать в нескольких районах Северо-Западного округа, в том числе, в Куркине.

Бобры иногда показываются людям природном парке «Долина реки Сходня»

— Здесь же можно увидеть классическую бобровую плотину. Хатки бобры строят в тех местах, где не могут выкопать норы. Как правило, это заболоченные участки, где нет подходящих берегов, — сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».

В Северо-Западном округе бобров можно встретить также на берегах водоемов Серебряного бора, на Строгинском мысе, недалеко от «Тушинской», в «Долине реки Химки». (ск)