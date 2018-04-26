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ФАС отменила конкурс на регоператора по вывозу мусора в Хабаровском крае
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ФАС отменила конкурс на регоператора по вывозу мусора в Хабаровском крае 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Недвижимость. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) аннулировала многомиллиардный конкурс по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Хабаровском крае, говорится в сообщении ведомства.
Как указывается в нем, начальная стоимость десятилетнего контракта составляла 63,1 миллиарда рублей.
Рассмотрев жалобы НПАО «Хабаровская экологическая компания» и индивидуального предпринимателя, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что краевое министерство ЖКХ допустило серьезные нарушения, ограничивающих конкуренцию на торгах, сообщается в пресс-релизе.
В частности, комиссия ФАС выявила неправомерные требования по строительству объектов по обращению с ТКО. Законодательством обязанность регоператора осуществлять строительство таких объектов не предусмотрена, отмечается в сообщении.
В нем также указывается, что конкурсная документация не позволяла определить местоположение ряда несанкционированных свалок и сформировать участникам актуальное ценовое предложение. Кроме того, комиссия ФАС обнаружила, что организатор торгов неправомочно установил минимальный размер стоимости услуг оператора.
"Краевому министерству надлежит объявить новые торги, в конкурсной документации которых должны быть учтены все замечания антимонопольного органа", — говорится в сообщении.
Региональный оператор по обращению с ТКО отвечает за сбор, вывоз, обработку, утилизацию, обезврежевание и захоронение бытового мусора. Система обращения с отходами с участием регоператоров должна начать действовать по всей России с 1 января 2019 года.
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