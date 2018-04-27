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ФАС аннулировала конкурс на 63,1 млрд рублей на оператора по отходам в Хабаровском крае
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ФАС аннулировала конкурс на 63,1 млрд рублей на оператора по отходам в Хабаровском крае 

ТАСС 48 минут назад
ХАБАРОВСК, 27 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) аннулировала из-за допущенных краевым министерством ЖКХ нарушений многомиллиардный конкурс по выбору регионального оператора по обращению с отходами. Об этом сообщает в пятницу ФАС.
"Организатор торгов допустил ряд нарушений в конкурсной документации, которые могли существенно повлиять на количество участников конкурса, необоснованно ограничить конкуренцию на торгах и выбор наилучшего предложения. На сегодняшний день конкурс аннулирован", — приводятся в сообщении слова замруководителя ФАС России Рачика Петросяна.
Начальная максимальная стоимость услуг по конкурсу на отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Хабаровском крае на 10 лет составляла 63,1 млрд рублей.
Отмечается, что конкурс был отменен после проверки жалоб «Хабаровской экологической компании» и одного индивидуального предпринимателя на действия регионального министерства ЖКХ. Комиссия ФАС России выявила в конкурсной документации неправомерные требования по строительству объектов по обращению с отходами. При этом законом об отходах и другими нормативными актами не предусмотрена обязанность регионального оператора строить такие объекты, за ним, в частности, закреплены обязанности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. Требование по строительству объектов по обращению с отходами не может быть установлено в рамках проведения конкурсного отбора регионального оператора, подчеркнули в ФАС.
Помимо этого, информация, представленная в конкурсной документации, не позволяла определить места нескольких нелегальных свалок. Это, в свою очередь, не дало участникам конкурса сформировать актуальное ценовое предложение. Комиссия ФАС также обнаружила, что организатор торгов в нарушение правил обращения с отходами установил минимальный размер стоимости услуг оператора, который не позволяет потенциальным участникам конкурса предложить свои услуги по меньшей стоимости, а значит получить организатору наилучшее предложение от участника по стоимостному критерию.
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