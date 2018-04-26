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В Электрогорске благоустраивают берег озера Стахановское
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В Электрогорске благоустраивают берег озера Стахановское 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Благоустройство прибрежной зоны озера Стахановское, расположенного в центре подмосковного Электрогорска, завершится к концу мая, жители получат комфортную и безопасную зону отдыха с местом для барбекю, спортплощадками и лодочной станцией, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«Главой Электрогорска Денисом Семеновым при поддержке местного совета депутатов по многочисленным обращениям жителей города, активных общественников принято решение провести благоустройство в текущем году. При создании проекта были учтены все мнения и пожелания граждан», — отмечается в материале.
Побережье озера Стахановское будет условно разделено на зоны, предназначенные для любителей разного вида отдыха и отдыхающих разных возрастов. Проектом предусмотрены спортивная и детская площадки, зона барбекю, планируется установка беседки, малых форм и топиарных фигур, лавочек. Вся территория будет покрыта сетью пешеходных дорожек и оборудована системой видеонаблюдения для безопасности отдыхающих.
Сейчас благоустройство находится в активной стадии, завершить его строители планируют до конца мая, ко Дню города, который в этом году жители Электрогорска будут отмечать 26 мая.
Семенов лично контролирует ход работ и регулярно проводит выезды и рабочие совещания на объекте. В настоящее время завершается оборудование пирса, где будет организована лодочная станция, которая позволит прокатиться по озеру на лодках и катамаранах.
«Это одно из самых любимых мест электрогорцев, уверен, что после проведения работ оно станет еще большим местом притяжения отдыхающих, поэтому все наши усилия направлены на то, чтобы сделать эту зону отдыха максимально комфортной и безопасной», — сказал Семенов.
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