Обком КПРФ Орловской области поддержал выдвижение Клычкова на пост губернатора 

ТАСС, 26 апреля. Бюро комитета КПРФ Орловской области поддержало кандидатуру врио губернатора Андрея Клычкова для выдвижения на выборы главы региона. Об это сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
"На заседание бюро Орловского обкома КПРФ решено поддержать Андрея Клычкова в качестве кандидата на должность губернатора Орловской области. Этот вопрос предварительно обсуждался на отчетно-выборных конференциях местных отделений, где кандидатура Клычкова также была одобрена", — отметили в пресс-службе.
Выборы губернатора пройдут в Орловской области 9 сентября 2018 года.
Как сообщалось, 38-летний Андрей Клычков назначен врио губернатора Орловской области 5 октября 2017 года по указу президента России, в тот же день пост руководителя региона покинул 45-летний Вадим Потомский. Он был назначен заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.