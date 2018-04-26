Обком КПРФ Орловской области поддержал выдвижение Клычкова на пост губернатора

"На заседание бюро Орловского обкома КПРФ решено поддержать Андрея Клычкова в качестве кандидата на должность губернатора Орловской области. Этот вопрос предварительно обсуждался на отчетно-выборных конференциях местных отделений, где кандидатура Клычкова также была одобрена", — отметили в пресс-службе.

Выборы губернатора пройдут в Орловской области 9 сентября 2018 года.