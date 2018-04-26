Мода на два колеса

Велопрокат в Москве стал еще удобнее. Этим летом в городе запустят систему, при которой велосипед не нужно оставлять на определенной станции. Все проще — будут специальные зоны, где велосипед можно найти при помощи мобильного приложения. Велосипеды будут оснащены системами геолокации.

Когда городской велопрокат открывали, я думал — ну что за ерунда? Ну как можно ездить по центру Москвы на велосипеде?! Шум, выхлопы, автомобили того и гляди собьют. А потом появились пешеходные зоны длиною десятки километров, велодорожки, да и станции проката открылись в самых разных частях Москвы. Но даже их не хватает!

По данным Российского велотранспортного союза, имеют велосипеды более четырех миллионов москвичей. И это число продолжает расти. Одна из причин — появилось где ездить. Велодорожки сейчас есть практически во всех парках. А парковки — возле каждого торгового центра и станции метро. Вел уже не страшно оставить: за парковками присматривают охрана ТЦ, полиция и видеокамеры.

А еще — и это, наверное, главное — появилась мода на велосипед. Байк за 30–60 тысяч рублей, красивый, со всевозможными «наворотами», становится такой же обязательной для представителя среднего класса вещью, как автомобиль. К велосипеду народ радостно скупает шлемы, налокотники, светоотражающую одежду, специальные фары и фонари, чтобы ездить в темноте. Надо отдать должное производителям: естественное желание быть здоровыми они смогли коммерциализировать и красиво упаковать.

Каждый раз, проходя мимо школы, я улыбаюсь. Ученики младших классов паркуют самокаты. Средних и старших классов — велосипеды. Мода на два колеса растет. И это здорово!

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