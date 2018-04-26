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Три всадника апокалипсиса: обнародованы сценарии атомной катастрофы в Ростовской области
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Три всадника апокалипсиса: обнародованы сценарии атомной катастрофы в Ростовской области 

Деловое сообщество 16 минут назад
Три вероятных сценария катастрофы озвучил «Росатом» в своем докладе» на общественных слушаниях в Волгодонске, об этом сообщает портал «Блокнот». Дебаты были посвящены увеличению мощности первого энергоблока Ростовской АЭС. Повышение мощности на 4% увеличит выработку электроэнергии, так необходимой для развития не только региона, но и всего юга России. Президент России Владимир Путин поставил задачу до 2030 года обеспечить 25% атомной генерации в энергобалансе страны.
Первым вероятным сценарием катастрофы специалисты назвали разрыв трубопровода с одновременным отказом отсечной арматуры. Этот вариант давно просчитан и к серьезным последствиям не приведет. Системы безопасности сработают, и ситуация из экстренной перерастет в штатную.
Второй сценарий гораздо более апокалиптический. Суть его заключается в потере всех источников энергии с одновременным отказом дизель-генераторов на 24 часа. Как бы невероятно это не звучало, именно по такому сценарию разворачивалась катастрофа на японской АЭС «Фукусима 1». Тогда мощное цунами разрушило линии электропередач, а резервные генераторы смыла приливная волна. При создании такой ситуации отключается питание водой парогенераторов и подача воды от насосов системы аварийного охлаждения активной зоны реактора в первый контур. Конечно же теплоноситель не выдержит такой нагрузки, перегреется и выйдет из строя.
Наихудшим вариантом развития событий в такой ситуации станет паровой взрыв, облако кипящей воды разнесет радиацию на сотни километров вокруг. Пострадает жители сразу нескольких субъектор РФ и СНГ. Полностью исключить возможность такой аварии невозможно на любой АЭС мира.
Слушания по поводу ввода в строй четвертого энергоблока АЭС длятся уже несколько лет. Проект энергоблока №4 Ростовской АЭС разработан таким образом, что прогнозируемое радиационное воздействие на население и окружающую среду при нормальной длительной эксплуатации практически не обнаружимо и не будет превышать фоновых значений, а при эксплуатационных нарушениях не будет приводить к превышению установленных доз облучения населения.
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