Три всадника апокалипсиса: обнародованы сценарии атомной катастрофы в Ростовской области

Три вероятных сценария катастрофы озвучил «Росатом» в своем докладе» на общественных слушаниях в Волгодонске , об этом сообщает портал «Блокнот». Дебаты были посвящены увеличению мощности первого энергоблока Ростовской АЭС. Повышение мощности на 4% увеличит выработку электроэнергии, так необходимой для развития не только региона, но и всего юга России . Президент России Владимир Путин поставил задачу до 2030 года обеспечить 25% атомной генерации в энергобалансе страны.

Первым вероятным сценарием катастрофы специалисты назвали разрыв трубопровода с одновременным отказом отсечной арматуры. Этот вариант давно просчитан и к серьезным последствиям не приведет. Системы безопасности сработают, и ситуация из экстренной перерастет в штатную.

Второй сценарий гораздо более апокалиптический. Суть его заключается в потере всех источников энергии с одновременным отказом дизель-генераторов на 24 часа. Как бы невероятно это не звучало, именно по такому сценарию разворачивалась катастрофа на японской АЭС «Фукусима 1». Тогда мощное цунами разрушило линии электропередач, а резервные генераторы смыла приливная волна. При создании такой ситуации отключается питание водой парогенераторов и подача воды от насосов системы аварийного охлаждения активной зоны реактора в первый контур. Конечно же теплоноситель не выдержит такой нагрузки, перегреется и выйдет из строя.

Наихудшим вариантом развития событий в такой ситуации станет паровой взрыв, облако кипящей воды разнесет радиацию на сотни километров вокруг. Пострадает жители сразу нескольких субъектор РФ и СНГ. Полностью исключить возможность такой аварии невозможно на любой АЭС мира.

Слушания по поводу ввода в строй четвертого энергоблока АЭС длятся уже несколько лет. Проект энергоблока №4 Ростовской АЭС разработан таким образом, что прогнозируемое радиационное воздействие на население и окружающую среду при нормальной длительной эксплуатации практически не обнаружимо и не будет превышать фоновых значений, а при эксплуатационных нарушениях не будет приводить к превышению установленных доз облучения населения.