Кайтсерфинг, мустанги и бескрайняя степь. Едем на озеро Маныч-Гудило

Ростовской области и Соленое озеро Маныч-Гудило и его окрестности похожи на иной мир. Здесь почти нет людей и вообще какой-либо цивилизации, зато практически все можно описать словами «реликтовый», «единственный» и так далее. Водоём раскинулся на границе трёх регионов — Ставропольского края Калмыкии . Засушливая степь, пропахшая полынью, солёные воды, нескончаемые ветра и инфернальный гул, подаривший озеру название, вызывают ассоциации с древними легендами о долине смерти. В данном случае — вполне обоснованные.

В античных источниках начиная с Геродота и Аполлония Родосского упоминается некая таинственная река, которая соединяла Каспийское и Азовское моря и считалась краем ойкумены. На карте Клавдия Птолемея (II век) она вполне чётко обозначена. По некоторым данным это и есть знаменитый Стикс.

От жителей немногочисленных населённых пунктов Кумо-Манычской впадины можно узнать немало историй о найденных обломках кораблей с якобы несметными сокровищами. Впрочем, учёные говорят, что пролив тут действительно был, но прекратил своё существование гораздо раньше, чем возникли древние цивилизации. А Маныч-Гудило, как и десятки других озёр, речушек и болот, — это его остатки.

И если перспективы кладоискателей в этих местах довольно сомнительны, то простому туристу, решившему увидеть нечто уникальное, обязательно стоит сюда приехать. И лучше всего в апреле-мае, когда безжизненная степь расцветает.

Дикие тюльпаны и маки можно встретить и в других регионах, но нигде они не образуют такого буйства красок: все оттенки красного и жёлтого на фоне пока ещё сочной зелени, слегка приглушённой дымкой ковыля. Вдобавок остров с дикими мустангами, уникальные птицы и звери, а также главное развлечение этих мест — кайтсёрфинг.

Как добраться

Район озера Маныч-Гудило — настоящая глушь. Путь из аэропорта Ставрополя — 330 км. Можно также организовать поездку из Ростова-на-Дону (320 км) или Элисты (190 км). Но до последней тяжело добраться.

Оптимальный маршрут — из Ставрополя. До начала 2000 годов отсюда можно было добраться до озера на поезде, который следовал в Элисту, однако сегодня автомобиль — практически безальтернативный вариант. Трасса Р-216 хоть и двухполосная, но с хорошим покрытием и в более-менее приличном состоянии. К тому же в каждом из четырех райцентров, которые предстоит проехать: Грачёвке, Светлограде , Ипатове и Дивном, можно перекусить в придорожном кафе и заправиться.

Что взять с собой

Несмотря на то, что Маныч-Гудило окружает несколько населённых пунктов (на востоке — сёла Дивное и Приютное, на западе — Яшалта и Пролетарск), между ними довольно приличное расстояние: длина озера как-никак достигает 200 километров. Поэтому стоит взять почти все: воду (питьевую и хозяйственную), продукты, аккумуляторы для гаджетов. Не лишними будут и пара канистр бензина, а также репелленты.

Стоит позаботиться и о наличности, так как банкоматы встречаются редко и работают не всегда, а терминалов для безналичного расчёта может не оказаться ни в магазинах, ни у организаторов экскурсий.

Где остановиться

Туристическая инфраструктура вокруг Маныч-Гудило пока оставляет желать лучшего. Хороших гостиниц здесь практически нет. Остановиться можно либо в Дивном (номера в мотеле стоят от 1000 рублей, возможен трансфер из аэропорта Ставрополя), либо в гостевых домах на территории Ростовского природного заповедника (здесь цены немного выше, всё зависит от сезона). На хороший сервис рассчитывать не приходится: сюда едут не за этим.

Пообедать можно в придорожных кафе, а заодно и познакомиться с национальной калмыцкой кухней. Начиная с известного калмыцкого чая и заканчивая сотнями блюд из баранины.

Экскурсии

Посмотреть на цветущую степь можно и своими силами. Достаточно съехать на просёлочную, выбрать красивый ракурс на берегу и наслаждаться. Не исключены знакомства с местными обитателями: цаплями, зайцами, змеями (в том числе и ядовитыми) и многими другими представителей степной фауны. Следует учесть, что дороги в основном грунтовые, и в непогоду они могут стать непроходимыми.

Во всех остальных случаях лучше обратиться к организаторам экскурсий. Их можно найти в Ставрополе, Дивном, а также в Ростовском заповеднике. В зависимости от программы экскурсии могут стоить от нескольких сотен рублей (полуторачасовая прогулка по экологической тропе в сопровождении экскурсовода) до шести с половиной тысяч (фотоохота на сайгаков из джипов на весь день плюс обед в калмыцких традициях).

Уникальные мустанги

Одна из главных достопримечательностей этого места — табун диких мустангов. Что интересно, появились они здесь только в ХХ веке. По легенде, их завезли для съёмок советского вестерна «Седьмая пуля» и часть животных сбежала, они размножились и окончательно одичали. В основном лошади живут на острове Водном, где зимой их подкармливают сотрудники заповедника, но встречаются и в других местах.

Эти лошади уникальны: на сегодняшний день они один из четырех вольных табунов в мире. Три остальных живут на острове Сейбл в Канаде и в США — на островах Ассатиг и Чинкотиг (штат Виргиния).

Мустанги редко подпускают к себе людей, но вид бегущего табуна — непередаваемое зрелище.

Кайтсерфинг

Приключение для любителей не просто наблюдать, а покорять. В данном случае стихию ветра. Кайтинг — это скольжение по гладкой поверхности при помощи воздушного змея. Широкие, но мелкие воды озера отлично подходят для такого развлечения. В зависимости от сезона рассекать можно как водную гладь, так и ее заснеженную поверхность. В Дивном есть школа, в которой готовы за скромную плату научить этому всех желающих и предоставить необходимое оборудование. Цена начинается от 1000 рублей, но меняется в зависимости от сезона и дисциплины.