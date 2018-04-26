Почему в России не хотят строить «вечные» цементобетонные дороги

Сеть автобанов начала опутывать Германию еще в начале тридцатых годов и на рубеже десятилетий протяженность скоростных магистралей лишь немногим не дотягивала до 4 тысяч километров. Это покажется невероятным, но участок автобана Берлин-Штеттин, цементобетонное покрытие которого датируется 1936 годом, функционирует по сей день. Бетонка… Для нас это участок дороги, выложенный плитами и иссеченный шрамами стыков, до боли шершавый и с перепадами высот. Езда по нему угнетает человека и механизм. Но в Германии под бетонной дорогой подразумевается идеально ровная поверхность с алмазной твердостью и сроком службы, которой асфальт может лишь позавидовать.

Преимущества данного покрытия очевидны и особенно хорошо заметны на дорогах, где постоянно ездят тяжелые грузовики. Высокая прочность сводит вероятность образования колеи к минимуму. В отличие от асфальта стойко переносятся высокие температуры и большие нагрузки — материал попросту не деформируется. Кроме того, он лучше переносит колебания температур и менее пористый, соответственно, в него попадает меньше влаги. Другой сильной стороной является лучшая видимость — поверхность отражает в три раза больше света, чем асфальт. И, наконец, десерт: по данным Ассоциации бетонных дорог, покрытие способно выстоять от 25 лет до полувека до первого капитального ремонта! Примером экономической целесообразности может выступить проект бетонной дороги для участка протяженностью 54 км в Ферзиковском районе Калужской области . Проектная стоимость строительства цементобетонного полотна превысила стоимость асфальтобетонногона 5%, но затраты на обслуживание — при сроке эксплуатации в 25 лет — оказались в 2 раза меньше эксплуатационных расходов на содержание и ремонт асфальтовой дороги: 65 млн рублей (цементобетон) против 130 млн рублей (асфальтобетон) на 1 км дороги.

Увы, долгое время технология была фактически в забвении. В России крест на них поставили еще в восьмидесятые годы: цены на нефть были низкими и от цементобетона отказались в пользу асфальта. Научные исследования и выпуск техники прекратились, нормативная документация не обновлялась. В Ассоциации бетонных дорог называют основную причину того, что и сегодня цементобетонная технология почти не используется, несмотря на разработки: она попросту не выгодна дорожным строителям. Ведь в сметы закладываются не соответствующие реальности объемы грунта, песка и щебня, а завышенные цифры по затратам топлива и износу техники: «асфальтовое лобби» уже ни для кого не секрет.

Современная техника позволяет укладывать 750 метров полотна в сутки. Стоимость строительства цементобетонных покрытий может составлять от 95 до 130% ценника асфальтобетонных, но через три десятка лет эксплуатационные затраты окажутся ниже на все 30-40%. Конечно, требуется уход, однако дорога все равно хранит долговечность. Главное, чтобы укладывали ее из качественных материалов и с соблюдением технологии, ибо улицы даже в крупных городах местами выглядят так, словно по ним прошлась вражеская авиация. О кондиции направлений в региональных центрах и говорить не приходится.

Казалось бы, цементобетонная трасса — это мечта и для водителей, и для строителей, которым впоследствии не придется постоянно заниматься латанием. Но вот ведь парадокс: из 1,4 млн километров российских дорог лишь один-два процента путей выложены данных материалом. К уникумам относится федеральная трасса М-4 «Дон», построенная в шестидесятые и имеющая повреждения, которые, как считают эксперты, появились не только за давностью лет, но и из-за нарушения технологии строительства.

Есть и «новодел» в Новосибирской области , где по состоянию на весну 2016 года планировали проложить 50 километров «бетонок». В частности, строится участок трассы М-51 протяженностью 6 км на выезде из Новосибирска , который превращают из двухполосного в четырехполосный. Сначала укладывают подстилочный слой песка, затем нижний слой основания из щебня, верхнюю «подушку» основания из песка с цементом, выравнивающую прослойку из черного песка и, наконец, цементобетон со встроенной металлической сеткой из арматуры диаметром 10 мм. Есть также проект реконструкции обхода Канска на федеральной трассе Красноярск Иркутск : там проложат 18 километров двухполосной дороги и одного мостового перехода через реку Кан протяженностью 300 метров. Путь откроют в июле.

Увы, это капля в российском море, а, если вспомнить о процентном отношении в других странах, то становится невыносимо грустно. Судите сами, в той же Германии половина федеральных трасс из цементобетона, а в Штатах — все 60%.